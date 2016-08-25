Спорт
14:28, 25 Августа 2016 Версия для печати

Олимпийский чемпион: "Наградные" BMW и Audi не продаю и ценю как медаль

Олимпийский чемпион Сергей Тетюхин рассказал, что для призеров Олимпиады автомобили – очень важный знак внимания.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что российские призеры Олимпийских игр – 2016 в Рио получат в подарок от государства белые BMW X6. Утром 25 августа на Васильевский спуск около Московского Кремля прибыли автовозы с BMW X6 с олимпийской символикой, ключи от которых победители Олимпиады смогут получить уже днем.

Тем временем, пока в Кремле шла торжественная церемония награждения олимпийских призеров, Sobesednik.ru поговорил с российским волейболистом, четырехкратным олимпийским чемпионом Сергеем Тетюхиным, команда которого в этом году сумела дойти до полуфинала соревнований в Рио, но, к сожалению, осталась без медалей.

Сергей рассказал, что награда в виде автомобилей является для всех олимпийских призеров не просто приятным поощрением от государства, но и важным знаком внимания, который каждый спортсмен ценит наравне с выигранными медалями.

Сергей, по официальным данным, медалей в копилке российской сборной 56, а автомобилей – 45. Кому-то недодали?

– Нет, просто у нас же есть некоторые медалисты, которые по несколько медалей завоевывают, поэтому там два автомобиля не предполагается, если ты завоевал, допустим, две медали. Поэтому тут не по количеству медалей, автомобиль дают по самым наивысшим достижениям.

Как вы думаете, может быть, стоило наших спортсменов, которые в силу известных всем событий не смогли принять участие в Олимпиаде, тоже как-то поощрить?

– Вы знаете, это сложный вопрос. Я даже не знаю. Наверное, все-таки это же как призерам [вручается], правильно? Может быть, нужно было. Сложный очень вопрос, честно говоря.

Вручение олимпийским призерам иномарок – давно сложившаяся традиция. Вы получали автомобили по итогам предыдущих Олимпийских игр?

– Да, мы, по-моему, после Китая получали за третье место и в том году после Лондона получали за первое.

Какие вам автомобили тогда подарили, если не секрет?

– BMW X5 подарили (это после Пекина) и после Лондона – Audi A8.

А в целом, наши олимпийцы радуются именно такому подарку? Может быть, они чего-то другого ждут?

– Ну конечно радуются. Вы знаете, [спортсмены, представляющие] не все виды спорта, у нас имеют возможность приобрести, допустим, какой-то хороший автомобиль. Поэтому, я думаю, для любого спортсмена это от государства очень большой подарок, и на самом деле это очень важно и приятно, честно говоря.

Вы лично используете эти автомобили, не возникало мысли продать?

– Да, конечно. Для меня это вообще память, и я их не продаю, хотя одной уже восемь лет – все-таки она уже старенькая довольно-таки. Как вам сказать, это такое приятное внимание государства, и оно ценно практически так же, как медаль. Я думаю, для спортсменов это очень хороший стимул и поддержка от государства. Мне кажется, должно такое быть.

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