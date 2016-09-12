Сати Казанову кинул близкий друг

В некрасивую историю угодила одна из самых закрытых певиц отечественного шоубизнеса – Сати Казанова. 33-летняя красотка так умело скрывала подробности своей личной жизни от посторонних, что даже вездесущие папарацци не могли копнуть под нее. И вот впервые все узнали о ее тайных связях с неким инструктором по йоге Евгением Труфановым. Чем же вызвано желание мужчины оповестить мир о близости

с известной певицей?

«Зажигай!» попыталась выяснить истинную причину откровений Труфанова.

Видела в словах знаки судьбы

Их знакомство состоялось благодаря йоге, которой певица всерьез увлечена вот уже который год. Евгений на тот момент работал инструктором по йоге для русскоговорящих туристов в одном из центров на острове Бали, куда на отдых отправилась Сати. Романтическая атмосфера, сладкоголосье мантр йоги, ласковый Индийский океан довольно быстро сблизили инструктора и певицу, которая увидела в нем мужчину, способного изменить ее внутренний мир и дух. Ведь учение йоги гласит, что отношения между учителем и учеником подобны отношениям мужа и жены, полны заботы и внимания. Так случилось и у Сати с Евгением. Певица, словно одурманенная, слушала Труфанова, улавливая в его словах мистические посылы и ведические знаки судьбы. После общения с Евгением певица всерьез увлеклась нумерологией и эзотерикой. Вскоре центр на Бали благополучно закрылся ввиду отсутствия клиентов, и Труфанов вернулся в Москву.

Со слов певицы, она гордилась дружбой с Труфановым, но, воспитанная в духе кавказских традиций, не нарушала грань дозволенного и воздерживалась от близости с ним, несмотря на его многочисленные уговоры. Певица довольствовалась духовной близостью с Труфановым и считала его своим

учителем.

«Получил деньги –

и исчез»

Напряжение в отношениях началось после того, как Труфанов попросил у Сати взаймы денег (несколько миллионов рублей) на открытие центра йоги в Москве. Сати с радостью согласилась и даже пообещала ему принять активное участие в презентации центра. Певица и не подозревала, чем может обернуться для нее благое дело. После того как деньги поступили на счет инструктора, он стал избегать встреч с певицей, редко отвечал на телефонные звонки, ссылаясь на занятость, а потом и вовсе исчез из поля зрения. В последний раз они виделись в его подмосковном особняке в июле. Сати тогда вернулась из Баку, где принимала участие в фестивале «Жара», привезла Евгению много восточных сладостей. Но Евгений был замкнут и холоден к визиту некогда любимой ученицы и друга. Сати не понимала происходящего и списывала все на его

занятость.

Позже выяснилось, что идея с открытием центра йоги в Москве была лишь поводом выманить деньги у певицы. Зная о любви Сати к йоге, Евгений ни на минуту не сомневался в том, что певица предоставит средства. Казанова насторожилась лишь недавно, когда Труфанов окончательно перестал выходить на связь. А когда прочитала его якобы откровения об их отношениях, поняла: это был упреждающий удар по принципу «Лучшая защита – нападение». «Я не ожидала такого удара в спину, – плачет певица. – Тем более от мужчины, которому всецело доверяла и верила в его учение». Евгений как настоящий инструктор и учитель по йоге прекрасно владел психологией поведения своих учеников, в том числе и Сати, которую он и сделал в итоге своей жертвой. А Сати забыла истину о том, что с тех пор, как деньги в чести, ничему нет заслуженной чести. Делаясь поочередно то продавцами, то покупателями товара, мы спрашиваем, не «какова вещь?», а «какова цена?» Вот и получилось, что ценой их дружбы стал ломаный грош!

Отар Кушанашвили

– У меня к полуличностям больше вопросов, чем у Киркорова подхалимов. Откуда у Сати деньги, чтобы кого-то ссужать? Чай не Тина Тернер, концертов меньше, чем хитов у сервильной певуньи Чичериной. С Сати я знаком раньше, чем Костя Цзю начал заниматься боксом, и в «отказ в близости» верю: сам спасал ее не раз. В то, что друган ея какашка, верю даже охотнее: у них у всех в друзьях навозные жуки. (Вот почему я хохотал, читая интервью Леры К. в прошлом номере: все звезды – ее друзья. Можно я, с благоговением трактующий и использующий понятие «друг», выйду из этого ряда?) Ковальчук поди с пиарщицей тоже дружила? В известном смысле ЮК ведь тоже мошенница: выдает себя за певицу и телеведущую. А теперь возвращаемся к пункту про кармическое воздаяние.