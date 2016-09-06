Лера Кудрявцева: Я страшный человек – я знаю всё!

Телеведущая рассказала в интервью Sobesednik.ru, почему не готова даже за миллион выдавать свои интимные тайны.

В сентябре на НТВ выходит новое шоу «Секрет на миллион», в котором телеведущая Лера Кудрявцева будет наводить порядок в шкафах знаменитостей, доставая из них все «скелеты». Звездные гости могут выиграть 1,5 миллиона рублей, расставшись с самыми сокровенными тайнами своего прошлого. Чем больше откровений – тем весомее выигрыш. Мы спросили Леру, не боится ли она испортить отношения с коллегами и готова ли сама обнажить душу…

«Я страшный человек»

– Лера, опасаетесь нажить врагов?

– Многих артистов я очень хорошо знаю и у меня (Господи, спасибо!) со всеми прекрасные отношения. Они соглашаются на участие в программе «Секрет на миллион» прежде всего из-за нашей дружбы. Само собой, я фильтрую информацию. Никогда и никому не расскажу и половину из того, что знаю. И мои друзья уверены, что я их не подставлю по-крупному.

– Стоит ли доставать «скелеты» из звездных шкафов? Зачем?

– Мы рассказываем истории, которые, на наш взгляд, будут интересны зрителю. Честно скажу, я проверяю градус сенсационности на себе. Если мне хочется узнать какие-то подробности из жизни звезды, то зрителю, вероятнее всего, тоже. К тому же мы сразу договариваемся с артистами, что все заработанные во время игры деньги пойдут в какой-нибудь детский дом. Мне кажется, что это послужило основным фактором, чтобы их заинтересовать. Это же так здорово – прийти, выиграть деньги и помочь нуждающимся. Полтора миллиона рублей – приличная сумма. И если ты готов озвучить свой секрет за миллион рублей и тем самым кому-то помочь – ты вдвойне достоин уважения. Я знаю эти вопросы и ответы на них тоже знаю – я страшный человек, я знаю всё! (Смеется.)

«Челобанов удивил откровенностью»

– Кто из звезд все-таки сошел с дистанции?

– Каждый из участников на какой-то вопрос да не ответил. На кону 500 тысяч рублей за 9 вопросов, а десятый – секрет на миллион. Вопрос надежно спрятан в запечатанном конверте. Первый тур – викторина, максимальный выигрыш – 500 тысяч. Игроку предлагается девять тем на выбор (каждая имеет свою стоимость от 15 до 100 тысяч), они звучат завуалированно, поэтому игрок, в сущности, не понимает, про что будет разговор: про личную жизнь, про деньги или про творчество. В случае с Игорем Крутым (гость первой программы) рубрики были такие: «Дороже золота» – 60 тысяч, «Круто ты попал» – 90 тысяч, «Размер имеет значение» – 100 тысяч и т.д.

«Никогда и никому не расскажу и половину из того, что знаю про звезд...» Фото: Instagram

– Кто легко идет на откровения, а кто умело уходит от ответа?

– Меня очень удивил Сергей Челобанов. Он покорил меня своей откровенностью. У Сергея непростое прошлое, но он не побоялся им со мной поделиться. Совсем противоположная ситуация с Игорем Крутым. Порой мне было неловко задавать ему вопросы, а уж тем более слышать ответы. Мы c Игорем давно знакомы, и я знаю, что он свои тайны не выдает, но на моей программе он был максимально откровенен.

– Какая встреча вам особенно запомнилась?

– Наверное, с Наташей Королёвой. Экстравагантная особа. Она приехала в студию в платье с желтыми тюльпанами, которое купила по пути на съемку, увидев случайно в витрине.

«Люблю материться»

– Чьи секреты вам особенно интересны? А чего о вас никто не знает?

– Мне все секреты интересны. Если о себе, то я очень люблю материться. Считаю, что русский язык настолько богат и хорош и таким «грамотным» словцом его не испортишь, зато смысл сказанного доходит до многих гораздо быстрее. Но если бы мне заплатили миллион, предложив прилюдно выразиться нецензурно, я бы этого не сделала.

«Игорь у меня мужчина с большой буквы...» Фото: Instagram

– А за миллион вы бы продали свои интимные секреты?

– Нет. Я не готова раскрывать свои секреты и ни за что не стала бы участницей этого проекта. Что я хотела когда-то рассказать, то по глупости уже рассказала, но сейчас я на это не пойду.

– Что сказал ваш супруг, узнав о теме шоу?

– Сказал, что формат интересный и он с нетерпением ждет моего появления на экране.

– Раскройте хотя бы маленький секрет вашей семейной жизни.

– Недавно мы отметили трехлетие совместной жизни. Говорят, что существует кризис трех лет. Но мы ничего подобного не испытывали. Четыре года мы живем вместе, три года со дня свадьбы. Надеюсь, что кризиса не будет никогда. Хотя лучше, конечно, не забегать вперед, но на данный момент все хорошо, и я счастлива. Игорь у меня мужчина с большой буквы. Он настоящий. Он не играет ни в какие игры, кроме хоккея. Он не умеет врать, он искренний, и у него ПОТРЯСАЮЩЕЕ чувство юмора, именно им он меня и покорил, ну еще и своей наглостью (улыбается).