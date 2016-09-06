Коля Должанский возвращается в "Дом-2"

Sobesednik.ru пообщался со звездой «Дома-2» Николаем Должанским о участником «Битвы экстрасенсов» Георгием Малиновским.

После ухода из «Дома-2» Николай Должанский горевал недолго. Недавно хедлайнер проекта бросил вызов ведущим рэпперам страны. Николай уверен: он должен одержать победу в схватке, ведь помогает ему звезда «Битвы экстрасенсов» Георгий Малиновский, который уверен: Должанский добьется многого.

«У меня было много ударов»

Корреспондентам Sobesednik.ru Гоша и Николай назначили встречу в музыкальной студии, где Должанский записывает свои треки. Перед тем как приступить к работе, Малиновский предложил Николаю провести диагностику и проверить его ауру. Гоша усадил рэппера за стол, рядом положил череп и зажег свечу.

– Чтобы карьера развивалась успешно, требуется коррекция судьбы, – первым делом заявил маг. – Когда человек не может себя реализовать, значит, на каком-то витке его судьба зашла в тупик. В жизни Николая было много распыла не в те степи.

Николай Должанский и Георгий Малиновский Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

Коля в знак согласия лишь покачал головой. Должанский и сам считает, что раньше он совсем не занимался своей реализацией.

– У меня был и «Дом-2» и рэп, который я писал и который крутился только в интернете, – говорит звезда телестройки. – Вся моя деятельность не имела целенаправленной стратегии. Сотрудничество с Гошей даст возможность сосредоточиться на главном направлении.

Малиновский пророчит Должанскому самое светлое будущее. Это показывают и карты Таро, которые разложил маг.

– Таро – это не инструкция, по которой необходимо идти, – вносит ясность Гоша. – Это подсказка тех точек, которые нужно обходить. Будет у Коли все хорошо, в том числе и на любовном фронте. Любовь сама встретит его. Кстати, отношения с Русланой на «Доме-2» на нем пагубно отразились. Когда он влюбился в нее без ума, она стала играть, тем самым в очередной раз ударила в ранимое сердце.

– И как вы оправились от удара, Николай? – интересуемся мы у Должанского.

– Я уже привык: это было не впервые. Говорят, не везет в любви, повезет в других делах. Сейчас мне везет в творчестве. А любовь? Я верю Гоше, что она должна найти меня сама. Моя девушка должна быть доброй, нежной и амбициозной. Возраст мне неважен. Но хотелось бы помоложе, конечно.

Бузова дважды станет мамой

Строить любовь Должанский собирается, как и прежде, на телепроекте. Sobesednik.ru он впервые признался: в «Дом-2» он планирует вернуться осенью. Без хедлайнера проект смотреть неинтересно.

– Коля – добрый дядька, к которому можно подойти, когда не знаешь, что делать: либо самому повеситься, либо повесить свою вторую половину, – говорит Гоша.

«Будет у Коли все хорошо, в том числе и на любовном фронте...» Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

Должанский улыбается и идет в студию. Записывается быстро, что радует его продюсера Алёну Егорову. Девушка то и дело дает Должанскому подсказки. Рэппер всё беспрекословно выполняет.

– Начальника надо слушаться, – говорит Николай. – Я дисциплинированный советский служащий.

Новые треки от Должанского выйдут уже в сентябре. Не исключено, что он их представит в «Доме-2». Кстати, с тем, что Человеком года стала Ольга Ветер, и Коля, и Гоша согласны.

– На сегодняшний день там этот титул больше некому было давать, – говорит Гоша. – Люди, называющие себя парами, настолько омерзительно и грязно вели себя в погоне за этим титулом, что лишились его! А Оля – мать-героиня. И в отношении ребенка, и в отношении своего мужа Глеба Жемчугова. Глеб же и сам большой ребенок. Когда Оля скрепила отношения с ним, а потом родила Мишу, она согласилась по факту на двоих детей.

Звезда «Битвы экстрасенсов» очистил хедлайнера телестройки и настроил его на любовь Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

– А как будут складываться отношения у ведущих – Ольги Бузовой и Ксении Бородиной? – спрашиваем у Малиновского.

– Ксении я говорил и по поводу ее бывшего возлюбленного Терехина в свое время, и по поводу нынешнего мужа. С Терехиным я оказался прав: это не герой ее романа. Он весь в клубах и вечеринках! Что касается Бузовой, то Тарасов – как раз то, что ей нужно. Она – трудоголик, но с работы сразу мчится к нему. По поводу детей ей горевать не стоит. До 2019 года она станет мамой. Я вижу у нее двоих детишек.