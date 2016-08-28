Звезда "Голоса" Габриэлла: Муж дает мне свободу!

Певица рассказала в интервью Sobesednik.ru, почему не хочет, чтобы дочь стала артисткой.

Экзотичная певица Габриэлла (полное имя певицы – Ана Люсия Гомес да Силва) после участия в шоу «Голос» стала желанной гостьей столичных светских мероприятий. Мы встретились с эффектной бразильянкой на вечеринке в фешенебельном ресторане Москвы и разговорились.

Оказывается, Габриэлла не такая уж и тусовщица, артистка иногда даже отменяет репетиции, чтобы побыть дома с семьей – мужем-бизнесменом и двумя детьми.

– Сейчас я занимаюсь новым проектом, записываю сольный альбом, где будет микс популярных бразильских и русских песен, – начинает наш разговор певица. – Я планирую выпустить его в конце года. Записала очень крутую танцевальную песню на русском языке под названием «Мой герой».

С мужем Виталием Фото: Global Look Press

– И кто же ваш герой?

– Для меня герой – мой муж Виталий! Я ценю в нем многие качества, он настоящий мужчина, много работает, приносит деньги домой, оплачивает все счета, содержит семью. А еще понимает и поддерживает меня как артистку. А ведь не каждый супруг позволит жене реализовываться, некоторые готовы закрыть свою любимую дома, чтобы она занималась только хозяйством и воспитанием детей. Мой муж понимает, что счастлив тот мужчина, у которого счастливая женщина. Поэтому он дает мне свободу в плане реализации. И это бесценно.

– Вы яркая и эффектная, он не ревнует вас?

– Мы уже девять лет вместе, страсти утихли. Я стала мудрой женщиной, ведь по натуре я гораздо ревнивее, чем Виталий. Сейчас я более спокойная, чем раньше. Знаю, что у нас взаимопонимание и доверие в отношениях, мы с Виталием очень похожи. И нам легко понять поступки друг друга.

– Глядя на вас, трудно поверить, что у вас двое детей. Как сохраняете такую прекрасную фигуру?

– Я не знаю, у меня нет секретов. В фитнес-клубе я занимаюсь один раз в неделю, потому что не очень люблю спорт, но я постоянно танцую. Мне нравится двигаться, чувствовать свое тело, управлять им. И получать удовольствие от танца. Диет никаких я не придерживаюсь, но не курю и не пью алкоголь. Мне кажется, что самый главный рецепт хорошей формы для любого человека – это счастье. Стрессы всегда негативно влияют на организм.

Муж и дети Фото: Instagram

– Летом все отдыхают. А вы?

– В конце августа мы всей семьей планируем поехать в Дубай, Италию или Испанию, пока точно не решили, куда. Но точно туда, где жара, море, солнце, пляж!

– Ваша дочка в этом году пойдет в первый класс. Уже выбрали школу? Это русская школа?

– Моя дочь прекрасно говорит на русском, португальском и английском языках. Если честно, она говорит на трех языках лучше, чем я. Для обучения Габриэллы мы выбрали британскую школу и присматриваемся к музыкальной. Раньше дочка занималась танцами, но сейчас мы думаем о развитии ее вокального таланта. Хочется найти серьезного педагога, который даст ей хорошую базу. Я делаю это не потому, что мне хочется, чтобы Габриэлла стала певицей – это очень сложная профессия, – а потому, что дочке очень нравится танцевать, петь.

– А Микаэль уже проявляет творческие способности?

– Ему только три года, и пока он просто все копирует, подражает сестре. Наш сын поет, танцует. Все повторяет за Габриэллой. Это очень забавно. Мне очень нравится проводить время со своими детьми, видеть их улыбки, целовать, играть с ними, чувствовать себя счастливой мамой. Правда, не всегда удается выделить время для удовольствий, необходимо работать. Но иногда я все-таки отменяю репетиции, чтобы побыть с детьми.