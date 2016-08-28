Шоу-бизнес
Источник: «Зажигай!» №33-2016
06:55, 28 Августа 2016 Версия для печати

Экс-участница "Дома-2" опустила книгу Бузовой

Ольга Бузова
Ольга Бузова
Фото: Global Look Press

Экс-участница «Дома-2» Татьяна Кирилюк заявила, что Ольга Бузова не может называться писательницей, узнал Sobesednik.ru.

На днях Ольга Бузова устроила шумную презентацию своей новой автобиографической книги «Цена счастья». За томик звезда «Дома-2» просит 1200 рублей. Среди тех, кто не стал покупать книгу от Ольги, оказалась Татьяна Кирилюк.

– Писатель – это тот человек, который что-то придумывает, фантазирует, когда у него красивая манера написания, – усмехается Татьяна. – А Бузова что сделала? Типа книга имени меня? Прочтите меня за 1200 рублей и посмотрите, какая я крутая. Честно говоря, мне кажется, это себя не уважать – покупать такую книжку.

Не прельщает Кирилюк и подарочный вариант, который предлагает Ольга. Помимо книги, туда входит и флакон духов. Все вместе стоит от четырех тысяч рублей.

Татьяна Кирилюк
Татьяна Кирилюк
Фото: Instagram

– Вы представляете, какие там духи? Я вам советую покупать французский парфюм. На это лучше не скупиться. Духи, которые Бузова предлагает за такую цену, я уверена, не держатся на теле, – заявила Таня Кирилюк, пояснив, что не понимает образ жизни Ольги: – Бузова слишком эгоцентричная, она зациклилась на себе. Когда человек так часто выкладывает фотографии своей жизни, мне кажется, самой себе доказывает, что у нее все хорошо. Счастье любит тишину. Не нужно так сильно зацикливаться на социальных сетях. Это не от большого ума.

Сама Татьяна в последнее время увлеклась написанием детективов, с осени открывает курсы телеведущих. А вот в шоубизнесе, где так любит тусоваться Бузова, Кирилюк старается не появляться.

– Мне нравится богема – там, где художники, актеры, писатели, – продолжает девушка. – А тусоваться среди звезд, у которых корона необоснованная, терпеть не могу. Я очень не уважаю людей, которые беспонтово себя ведут и очень нахальным образом. Шоубизнес – сборище не самых приятных особ.

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