Звезда "Дома-2" Егор Холявин: Родственники глумятся надо мной

Sobesednik.ru поговорил со звездой «Дома-2» Егором Холявиным о его увлечении пластическими операциями.

Не секрет, что телепроект «Дом-2» способствует кардинальному изменению участников. Множество жителей телестройки изменились морально, внешне, кто-то прибегнул к пластическим операциям. И если новый нос и грудь никого уже не удивляют, то бывший герой главного проекта канала ТНТ сумел создать вокруг себя шквал обсуждений. 29-летний Егор Холявин стал превращаться в куклу, причем в буквальном смысле этого слова...

Ушел с проекта с разбитым сердцем

Будучи 150-килограммовым молодым человеком на поляне, сейчас Егор – стройный красавец с идеальными чертами лица. Холявин заключил контракт с американской компанией, где написано, что он станет первым русским Кеном – прототипом знаменитой куклы. Это амплуа подразумевает, что ему придется пройти не один десяток пластических операций.

Егор Холявин известен зрителям главной телестройки страны как полный молодой человек, влюбленный в красавицу Марину Африкантову. Он также запомнился как любитель говорить правду-матку, за что неоднократно подвергался физическому насилию со стороны других участников проекта. Егора, мягко говоря, не любили, да и сам он не стремился заводить дружеские отношения. Марину, одну из самых красивых девушек «Дома-2», Холявин сумел завоевать, некоторое время молодые люди находились в отношениях, однако ребята, да и сам Егор, подозревали, что девушка не испытывает любовных чувств к своему мужчине. Вскоре парень с разбитым сердцем покинул проект. Уйдя с ТНТ, он взял себя в руки, сумел скинуть 50 килограммов. А в декабре прошлого года общественность потрясла новость о том, что молодой человек решил стать Кеном.

– Многие говорят, что у меня большие комплексы, – досадует Егор. – Я был толстым, терпел унижения и оскорбления, прошел тяжелый момент в своей жизни, когда стал участником «Дома-2». Сколько грязи я выслушал в свою сторону… Я и так изменился после проекта, но, расставшись с девушкой, которую сильно любил, понял, что хочу кардинально все поменять.

«Грезит идеей, что мы с Мариной будем вместе»

В конце прошлого года американский продюсерский центр предложил Егору Холявину стать Кеном. В мире уже существует два прототипа этой известной куклы, третий скончался на операционном столе. Эти люди прошли десятки операций, чтобы стать живыми игрушками. С ними заключают контракты модельные агентства, а жизнь обеспечивают создатели всей этой «красоты». 17 января первая операция Егора транслировалась в прямом эфире известного интернет-портала.

Мама Егора постоянно плачет, видя, как ее сын делает пластические операциии Фото: из личного архива Егора Холявина

– Это была операция по удалению лишней кожи, ее делали 6 часов, – рассказывает парень. – Все мне не убрали, так как оставили жир, чтобы потом из него сформировать кубики пресса на животе, а также сделать мужскую накачанную грудь и упругие ягодицы. Недавно прошла большая переделка лица: убрали подбородок, изменили скулы, нос, поправили уши. Всего с января я перенес 5 операций, 8 еще впереди. Нужно еще уменьшить таз, чтобы плечи казались шире, пройти коррекцию зрения, разрез глаз я уже поменял, также мы изменим полностью форму губ и сделаем голливудскую улыбку, будут вставлять новую челюсть.

Несмотря на то, что все происходящее Холявин обсуждает довольно непринужденно, молодому человеку приходится очень тяжело. С начала года Егор постоянно находится в больном состоянии, старается никуда не выходить.

– Как отнеслись близкие к вашему решению? У вас появилось немало противников среди интернет-пользователей.

– Хейтеров (недруг, склочник, от английского слова hate – ненависть. – Авт.) очень много, но самое обидное, что ими являются и мои родственники. Люди, с которыми я жил много лет, которые знают меня с детства, попросту глумятся надо мной. Мама же постоянно плачет, видя каждый раз нового сына. Но назад дороги нет, меня уже не остановить. Мне почти 30 лет, а выгляжу я на 20, меня это воодушевляет.

– Сколько зарабатывают Кены?

– К сожалению, не могу разглашать размер оплаты своего труда. Скажу так: все, что сейчас происходит в моей жизни, оплачивается. Жилье, передвижение на машине с водителем, операции – за все платит продюсерский центр. Помимо этого, отдельную сумму я получил за подписание контракта, каждый месяц мне выдается фиксированная зарплата, скажем так. За операции я тоже получаю гонорар, он растет с каждым разом.

– Ваша проектная любовь поддержала вас, узнав о вашей новой работе?

– С Мариной мы после реалити-шоу не общались. Я был бы не прочь наладить с ней дружеские отношения, ведь мы не чужие друг другу люди. Моя любовь не просто проектная история. Я был там слишком долго, чтобы что-то изображать и играть сценические этюды. С мамой Марины часто созваниваемся. Думаю, Татьяна Владимировна до сих пор грезит идеей, что мы с Мариной будем вместе.