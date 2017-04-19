Отар Кушанашвили: С чем вернулась Алла Пугачева

Колумнист Sobesednik.ru Отар Кушанашвили – о возвращении Примадонны на сцену.

Как справедливо утверждение, что биологический порядок возник из водоворота физического и химического хаосов, так еще более справедливо мое предположение, граничащее с убеждением, что капитальная, краеугольная заслуга Аллы Б. Пугачевой перед нами и туземной эстрадой – это то, что именно она провозгласила «свободу от целого», возглавила «апофеоз частиц».

И вот еще что, покуда я не стал ругаться. Я хорошо помню то время, когда я стеснялся того, что обожал Пугачеву. Но теперь я стесняюсь этого времени.

Я наверняка позже всех послушал новые песни АБП, и, если я скажу, что они невыносимы так же, как последние фильмы Терренса Малика, мне же придется долго объяснять, что такое есть Малик. Пунктирно: означенный человек снимал раньше волшебное кино, а теперь снимает унылое дерьмо, ахинею про онтогенез и филогенез и теорию струн.

Отар Кушанашвили Фото: архив редакции

АБП поет песню «Нас бьют – мы летаем», по ощущениям, ровно так же, как Терренс Малик снимает кино: по-мессиански, с претензией, описываемой строчкой Баратынского: «Я вяну – вянет все со мною!» Ей только кажется, что чем больше в песне громких, трескучих, звонких слов, тем она скорее сойдет за «полную особых недремлющих смыслов». Если бы наша почтенная эриния, наша эвменида никуда не удалялась и продолжала бы концертировать, то между «Не обижай меня» и «Три счастливых» эту не обеспеченную смыслом слов пьеску никто бы и не заметил. Но если ты возвращаешься – при такой-то кредитной истории! – то возвратиться надобно с песней как минимум не хуже, чем «Позови меня с собой» (даром что песня, на мой салтык, очевидно, переоцененная).

Новые песни похожи на панические атаки (правда, с претензией на видеоинсталляцию), потому что написаны людьми, живущими в мире, не знающем и не приемлющем других измерений, кроме того, чью суть можно выразить только кричащим газетным заголовком.

Будем считать, что бьющая наотмашь концовка заметки в виде перефразированной цитаты классика адресована не АБП, а людям, изготовившим для нее невозможно патетичную агитку вместо целительной Песни, каковую песню только Она одна и умеет петь: «Природа, одарив их тонким умом, отказала им в чувстве изящного».