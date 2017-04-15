Борис Моисеев восстанавливается после инсульта и работает у Бабкиной

Как стало известно Sobesednik.ru, «Дитя порока» Борис Моисеев сменил амплуа.

Теперь певца можно увидеть не на сцене, а в билетной кассе его подруги Надежды Бабкиной. О том, что заставило его сменить место службы, а также прийти к Богу, Моисеев рассказал нашим корреспондентам.

«Только если вы меня поцелуете!»

В последнее время Бориса Моисеева редко можно встретить на светских мероприятиях, в тень он ушел сознательно: не хочется лишней суеты.

– Недавно мы с Борисом были на отдыхе, и он мне сказал: «Ты знаешь, я уже смирился, что ты перешел работать к Надежде Бабкиной. Уже не ревную тебя к ней. Подумай, что могу делать в ее театре?» – рассказывает директор певца Сергей Горох. – Я предложил ему стать режиссером или хореографом, но Борис наотрез отказался. «Это все в прошлом, – сказал он мне. – Я хочу сесть в кассу. Буду работать с десяти утра до двух дня, а потом с трех и до семи вечера!» Рассказал об этом Надежде Георгиевне, и она дала добро.

Первый выход на новую работу у Бориса Михайловича прошел достаточно успешно. Увидев его за кассой, зрители не могли поверить своим глазам. А Моисеева это только забавляло. Увидев молодого человека, решившего купить билеты, стал над ним подтрунивать: «Только если вы меня поцелуете!»

Парень от такого предложения весьма растерялся, а Борис довольно засмеялся. Надо сказать, что хорошие места он дал и без лобызаний.

Сам Моисеев признается: сейчас его больше волнует не любовь, а собственное здоровье. Последствия инсульта, случившегося несколько лет назад, до сих пор заметны. Несмотря на внешнее благополучие, реакция и речь у певца еще до конца не восстановились. Недавно Борис вернулся из Майами, где над ним колдовали лучшие врачи.

– Значительных улучшений за этот год не произошло, но отрицательная динамика ушла, – подтверждает Сергей Горох. – Состояние Бори стабилизировалось. После первой ситуации он не принимал никаких таблеток в течение года. Был категорически против этого. Потом с ним серьезно поговорили, он прислушался и стал строго выполнять рекомендации врачей. Сейчас активно занимается собой.

Надежда Бабкина Фото: Мила Стриж

Это отметили и зрители, решившие купить у него билеты. Со своими обязанностями звездный кассир справлялся успешно.

– Мне моя должность нравится: я деньги люблю, – признался Борис Михайлович, а потом продолжил: – Обожаю осваивать новые профессии! И всегда соглашаюсь на разные эксперименты. Несколько лет назад работал в «Макдоналдсе», подрабатывал на бензоколонке – заправлял автомобили. А еще был гаишником – и, между прочим, не брал взяток!

«Хочу купить квартиру в США»

Кстати, Борис признался, что задерживаться долго в Москве не намерен. Совсем скоро он вновь отправится в Майами. Предположительно к лету откроется его школа искусств для детей. Сейчас Моисеев вместе с помощниками активно работает в этом направлении.

– Сначала мне хотелось открыть детскую школу в Москве, – не скрывает звезда. – Мы нашли помещение для этого, сделали там ремонт. Но, когда случился кризис, это дело пришлось оставить. Арендная плата оказалась неподъемной. В Майами она дешевле.

В США Моисеев живет в съемной квартире. Но если вопрос со школой решится положительно, он будет приобретать в Америке собственное жилье. Сейчас у него есть апартаменты в Москве, Болгарии и Латвии. Деньги на покупку американской недвижимости у него есть. Моисеев получает авторские вознаграждения, а еще дает концерты.

– Мы сейчас работаем только закрытые корпоративы, – говорит Сергей. – Там мы исполняем от пяти до десяти песен. Стараемся дозировать нагрузку. В свое время у нас было до 25 концертов в месяц – это колоссальная нагрузка для любого здорового человека. Он просто себя загнал.

Впрочем, на большую сцену Моисеев еще планирует вернуться. По словам артиста, новое шоу он намерен представить к своему 65-летнему юбилею в следующем марте.

– Будет триумф, – уверяет певец. – Сейчас я отбираю новый материал, продумываю номера. Я обязательно удивлю, и еще не раз.

После страшной болезни Борис Моисеев пересмотрел свой образ жизни. Он пришел к Богу.

– Я и раньше был верующим, но не до такой степени, – говорит артист. – После инсульта во мне произошел перелом. Я хожу в храмы, молюсь, разговариваю с Богом.

С нового места работы Моисеев уходил в приподнятом настроении.

– Продажи повысились в сто раз! – поделился своими успехами певец и пообещал, что обязательно повторит эксперимент еще раз.