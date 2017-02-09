"Иванушка" Кирилл накормил Ходченкову винегретом

Роскошную вечеринку устроил Кирилл Туриченко по случаю своего 34-го дня рождения, узнал Sobesednik.ru.

На входе гостей встречали забавные мимы и аккордеонист, исполнявший французские песни. «Я очень люблю Париж, и мне захотелось привнести в свой праздник тамошний колорит», – признался счастливый именинник.

«У голого Апполонова все упруго»

Звездные друзья Кирилла не заставили себя долго ждать. Фигуристка Настя Гребенкина с удовольствием фотографировалась с мимами и смеялась от души, когда те показывали фокусы. Кирилл Андреев присел рядом с художником-шаржистом.

– Похож, – радовался Андреев, когда увидел себя, а потом продолжил: – Я все уговариваю именинника пойти со мной на хоккей, сыграть в команде артистов. Но он все никак. Поэтому чаще мы с ним ходим в тренажерный зал и бассейн.

Сам Туриченко с нежностью вспоминал, как оказался в «Иванушках». Первое знакомство с Игорем Матвиенко и Григорьевым-Апполоновым случилось в одесском караоке-клубе. Без мордобоя не обошлось.

– Я подрался за честь группы «Иванушки», – не стал отрицать Кирилл.

– В детстве Кирилл вообще был хулиганом: крал шины с машин! – раскрыл его секрет Григорьев-Апполонов.

– Не шины, а колеса с машин, – поправил его Кирилл. – Андрей совсем не изменился с того времени, как исполнял «Тучи». Я недавно видел его голым в гримерке: у него все упруго и складно. Только увеличилось в некоторых местах, а в некоторых – уменьшилось. Вы сами угадывайте, где прибыло, а где ушло!

Рыжий «Иванушка» тут же признался, что держит себя в форме благодаря дальним заплывам.

– Недавно был на Бали, думал, похудею! – рассказал Андрей. – И ни хрена! Обычно я уплываю так далеко, что берега почти не видно!