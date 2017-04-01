Никита Джигурда: Малахов выставил меня сумасшедшим!

Никита Джигурда рассказал Sobesednik.ru о том, как растерял последних друзей из-за телешоу «Пусть говорят».

Съемки в «Пусть говорят» Никите Джигурде запомнятся надолго. В течение двух вечеров подряд Андрей Малахов вместе с экспертами пытался разобраться в том, кому же все-таки написала завещание бизнесвумен Людмила Браташ.

– Малахов выставил меня сумасшедшим! – признался нам Джигурда. – Там же была полностью управляемая студия. Когда говорил Джигурда, проплаченная массовка меня перебивала как могла. Когда вступали мои оппоненты, наступала гробовая тишина. Я на съемках надел маску рок-н-ролльщика. Знал, что, если буду сидеть молча, меня просто начнут поливать дерьмом, и всё.

Джигурда уверяет: Малахов специально решил показать его в неприличном свете. А все из-за квартирной мафии, которая пытается его стереть с лица земли.

– Это подтвердил и монтаж программы, – продолжает Джигурда. – Я снял в интернете один очень интересный факт: Жена Куронова говорит, что на свадьбе мы налили Люсе стакан водки, после чего ее вырубило. Мой бывший директор Антонина заявила, что эта информация не соответствует действительности. «Это ложь, – сказала она. – Потому что ребята были внизу, а Лена Кондулайнен с Машей Бутырской и Люсей – наверху». Так на Дальний Восток пошел такой монтаж, а уже на европейскую часть и заграницу слова директора в нашу защиту вырезали. После эфира Светлана Романова устроила Малахову и его редакторам разнос, что ей не дали говорить. А они перед ней еще оправдывались. А я не давал им лгать! Ситуация, которая происходит вокруг меня сейчас, похожа на фильм «Любовь по-русски». Там тоже наших героев оклеветали, посадили в тюрьму, а потом мы победили.

Андрей Малахов Фото: Global Look Press

Джигурда уверяет: из-за Малахова он остался даже без друзей. Больше всего он разочаровался в Бари Алибасове, который раньше его поддерживал, но во время шоу неожиданно перешел на сторону противников. Никита считает: без денег и здесь не обошлось.

– Бари Алибасова купили: он расписался в своем предательстве, – сетует актер. – Он-то думал, что меня будут до конца косить. Бари же сам рок-н-ролльщик. И вдруг этот человек, с которым мы много всего совместного делали, пошел против Джигурды!

Смотрела эфир Малахова и Марина Анисина. Джигурда радуется: в последнее время их отношения стали хоть немного, но налаживаться.

– Мы общаемся крайне редко, но общаемся, – говорит Джигурда. – Она звонила мне 1 января, дала поздравить детей с Новым годом. Потом набрала мой номер 7 января, в день рождения сына, и 23 января, в день рождения Эвы, доченьки нашей, королевы Руси! Маринку запугала квартирная мафия, рассказав ей, что меня заказали! Как видите, я до сих пор живой! 23 января она мне позвонила, сказала, что после эфира у Малахова пила валокордин! Вчера она приезжала в Москву к Лере Кудрявцевой на съемку. Она поставила им условие: приду только в том случае, если не будете мочить Джигурду. Если посмотрите инстаграм Марины, то увидите, что она многое почистила. Теперь там обо мне нет ни одного плохого слова.

Джигурда считает: мафия, которая его преследует, мечтает только о его физической смерти. Но он этого не боится.

– Я сказал: «Убивайте!» – заявил Джигурда. – Мне на земном полигоне делать нечего. Я верю в то, что мы бессмертны. Пусть убивают, но я не подпишу никакие бумаги. Мне умирать не страшно: смерть – моя подружка! Но в этом мире я буду стоять до конца! Простые люди меня все поддерживают. На улицу выхожу: подходят, сочувствуют! Моих близких всех запугивают. Мой родной младший брат был вчера на эфире у Леры Кудрявцевой и сегодня должен был прийти на новую программу. Но ночью уехал, перепуганный. Маринка обещала телеканалу «Россия» приехать на эфир, но теперь не выходит на связь. А ведь 23 января сказала, что позвонит!

C Бари Алибасовым Фото: архив редакции

А ведь с Анисиной Джигурда до сих пор не разведен. Несмотря на уверения адвокатов, они до сих пор считаются мужем и женой.

– 6 числа будет суд! – говорит Никита. – По закону могу отложить принятие решения еще на три месяца, взяв время на примирение. Но я этого делать не буду, попрошу месяц. Совсем скоро я улетаю в Голливуд. Там намечены съемки художественно-порнографического фильма. Я буду играть Луку Мудищева с членом по колено. Естественно, приставным. В этой ситуации не могу оставаться мужем олимпийской чемпионки!

Бари Алибасов до сих пор в шоке

– Мерзость происходящего, устроенного Джигурдой, меня просто раздавила, – заявил Бари Каримович. – Этот человек полностью вышел из-под контроля своего сознания. Просто соскочил с катушек. Его бешенство, абсолютный идиотизм указывали на то, что он окончательно сошедший с ума. Мои многократные попытки усмирить его провалились, он был явно клиническим идиотом. Жаль человека. Красочная картина того, что с людьми делают деньги.