Родители и сын Фриске отчитаются о деньгах Русфонда в суде

Московский суд привлек семью певицы Жанны Фриске к рассмотрению иска «Русфонда» о средствах на ее лечение.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Русфонд подал в суд иск, в котором требует выяснить судьбу средств, перечисленных на счет для лечения певицы Жанны Фриске, скончавшейся от рака летом 2015 года.

Как сообщает РИА «Новости», Перовский суд Москвы привлек родителей и сына Жанны Фриске к рассмотрению иска благотворительной организации «Российский фонд помощи» о судьбе денег, собранных для лечения певицы.

«В качестве ответчиков суд привлек Ольгу и Владимира Фриске, а также несовершеннолетнего сына в лице его законного представителя Дмитрия Шепелева», — сообщили в пресс-службе суда.

Досудебная подготовка продолжится в 11:00 28 февраля.