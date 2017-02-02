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Источник: РИА "Новости"
15:04, 02 Февраля 2017 Версия для печати

Родители и сын Фриске отчитаются о деньгах Русфонда в суде

Московский суд привлек семью певицы Жанны Фриске к рассмотрению иска «Русфонда» о средствах на ее лечение.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Русфонд подал в суд иск, в котором требует выяснить судьбу средств, перечисленных на счет для лечения певицы Жанны Фриске, скончавшейся от рака летом 2015 года.

Как сообщает РИА «Новости», Перовский суд Москвы привлек родителей и сына Жанны Фриске к рассмотрению иска благотворительной организации «Российский фонд помощи» о судьбе денег, собранных для лечения певицы.

«В качестве ответчиков суд привлек Ольгу и Владимира Фриске, а также несовершеннолетнего сына в лице его законного представителя Дмитрия Шепелева», — сообщили в пресс-службе суда.

Досудебная подготовка продолжится в 11:00 28 февраля.

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