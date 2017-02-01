Юрий Лоза: "Викинг" снят в угоду "Оскару", а не для людей

1 февраля автору хита «Плот» и эксперту по любым вопросам Юрию Лозе исполнится 63 года, напоминает Sobesednik.ru.

В преддверии праздника мы пообщались с известным также своей страстью к жесткой критике отечественного шоубизнеса певцом. В интервью Юрий Эдуардович рассказал, почему его нельзя увидеть на федеральных каналах, спрогнозировал, что поможет 32-летнему финалисту шоу «Голос» и подопечному Григория Лепса Александру Панайотову достойно представить нашу страну на Евровидении в Киеве.

– Юрий Эдуардович, у вас день рождения, как планируете праздновать?

– 63 года – это такая проходная дата. После шестидесяти дни рождения не особо радуют, это уже праздник с оттенком грусти. Я планирую провести этот день в кругу семьи, никаких особых торжеств не будет.

– Почему мы не увидели вас ни на одном канале в новогоднюю ночь?

– Современная эстрада – это определенные кланы артистов, попасть туда человеку с улицы практически невозможно. Одни каналы подмял под себя Игорь Крутой, другие – Константин Эрнст, и так далее. Везде свои люди. Все строится на рекламе, пиаре и бездарности. Талантливым людям там не место. У меня много песен на современный лад, много пишу неординарного, но меня не показывают, потому что я неформат. Я не пиарюсь за счет всего на свете. Вот недавно был случай: мне позвонили с канала «ТВ Центр» и пригласили поучаствовать в новогоднем концерте на Красной площади. Я согласился, прислал им свою новогоднюю песню, подстроил все планы под это мероприятие, и вдруг за день до концерта мне сообщают, что эфирное время сократили и я «не поместился». Каково же было мое удивление, когда посмотрел концерт по телевизору и увидел звезд с песнями не на новогоднюю тематику, так еще и исполняющих по две-три свои композиции. Это было, конечно, очень неприятно.

– Как вы относитесь к конкурсам молодых талантов? На ваш взгляд, они могут принести свежую нотку в отечественный шоубизнес?

– У нас сейчас много конкурсов для молодых исполнителей, но ни один из них не направлен на поиск действительно талантливых людей. Причина проста: конкуренты никому не нужны. Если взять фестиваль «Новая волна» в Сочи, то можно увидеть, что ни один победитель звездой не стал. Звезды приезжают на фестиваль ради тусовки и эфира на центральных каналах. Никого там не интересуют молодые и талантливые исполнители, их стараются выбрать по принципу «кто похуже», чтобы, не дай бог, они не отобрали у артистов хлеб. А если взять проект «Голос» – это голландская программа, которую продали нам за копейки, а все и рады, потому что нет креатива в стране, никто не может придумать ничего нового. Молодые ребята, промелькнув на «Первом канале» в прайм-тайм, мгновенно становятся популярными, но дальше карьера ни у кого не идет потому, что нет своих песен. Все могут перепевать известные композиции, а вот свое придумать не могут, и после эфира о них забывают так же мгновенно, как и узнали.

– Вы слышали, что в Киев на Евровидение от России отправляют Александра Панайотова?

– Александр поет хорошо, не более того. На конкурсе ему может помочь только одно: если его пошлют не побеждать, а просто достойно представить свою страну. Пусть ему русские, а не иностранцы напишут песню, поставят номер и даже костюм наши дизайнеры сошьют. Пусть он покажет всему миру, что Россия имеет свою музыкальную эстраду и самобытность. Даже если он победит, он не будет нужен никому, кроме России. Когда победил Дима Билан, он не поехал на гастроли по Европе, он отправился в Сыктывкар, так как в Европе и так хватает своих певцов, их не удивишь песнями, написанными англичанами и шведами. У нас в стране этого не понимают, к сожалению.

– Какие у вас творческие планы?

– Я все еще гастролирую. Конечно, кризис сказался на продаваемости билетов у всех артистов, но концерты все же есть. Скоро у меня будет два концерта за границей. В свободное время пишу сценарий художественного фильма о большом теннисе. Когда допишу, буду искать агентство, чтобы мой сценарий продали режиссеру. А вообще в кино я хожу редко. Нашумевшую картину «Викинг» смотреть не собираюсь – уже начитался рецензий. Я как человек, увлекающийся историей, имею собственные представления о Древней Руси, и они не совпадают с фильмом, снятым в угоду Американской киноакадемии. К огромному сожалению, в России перестали снимать кино для людей...