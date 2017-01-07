Олег Газманов: Я живу уже третью жизнь!

О своем возрасте, а также о том, как ему удается сбрасывать вес, Олег Газманов рассказал в интервью Sobesednik.ru.

Певец Олег Газманов недавно отметил 65-летний юбилей. Впрочем, несмотря на возраст, Олег Михайлович не перестает удивлять зрителей. Недавно он перетанцевал самого итальянца-миллионера!

«У организаторов прошу девочек и велосипед»

– Олег Михайлович, нынешний год у вас юбилейный. Как себя ощущаете?

– Прекрасно. Когда у меня спрашивают, что такое юбилей, я всегда отвечаю: «Это когда много цветов, но ты еще жив!» Сегодня, когда выхожу к зрителям, происходит битва с самим собой. Между тем Газмановым, который спел «Эскадрон» и «Есаул», и мной нынешним. Приятно, что победу одерживаю я сегодняшний. Мои новые песни зрители принимают лучше старых. Но продвигать музыку мне все сложнее и сложнее.

– На концертах вы удивляете не только песнями, но и акробатическими трюками. Как поддерживаете себя в форме?

– У меня есть упражнения, которые я выполняю уже больше сорока лет. Делаю одно и то же каждый день! Это занимает примерно двенадцать минут. Недавно записал видеоуроки и выложил их на официальном сайте. Каждый может посмотреть, как я поддерживаю себя в форме. Хотя вообще считаю, вопрос здоровья – это вопрос воли. Что касается акробатических упражнений, одно время я их выполнять перестал, а народ начал кричать: «Сальто давай!» Приходится зрителей не разочаровывать! Это стимулирует оставаться в форме. Кстати, за каждый концерт я теряю около трех килограммов. После выступления у меня – опустошение, лежу, как сумасшедший. Минут через сорок энергия возвращается. Я стараюсь выспаться. После концерта 2–3 часа заснуть не могу. Спасаюсь тем, что читаю исторические книги, слушаю аудио-книги. Если высыпаюсь и утром делаю упражнения, то сил мне хватает на следующий концерт. Возраст, конечно, накладывает отпечаток.

– Кстати, а какие у вас требования к устроителям концертов?

– Несколько кружек пива и свежие девушки. Шучу. На самом деле у меня все скромно. Если летом, то прошу велосипед. Это очень удобно: едешь по городу, никто тебя не останавливает для автографов. Мне нравится ездить, смотреть достопримечательности... И главное – скажите авиаперевозчикам, чтобы они разрешали возить гитары с собой. Бред какой-то, они сейчас предлагают сдавать инструменты в багаж. А там с ними может быть что угодно...

– Недавно Любовь Успенская выложила ролик, где вы, по пояс голый, танцуете под песню «Доля». Как вы считаете, почему этот ролик стал таким популярным?

– Не знаю. У меня был творческий вечер на «Новой волне», где двадцать восемь лучших артистов пели мои песни. Я был счастлив: каждый исполнил так, как посчитал нужным. Люба пела песню «Доля». Недавно на гастролях я переодевался и услышал эту песню! Поставил телефон и снял, как танцую. Потом посмотрел: «Прикольно получилось!» Решил послать ролик Любе. Я не собирался ничего выносить на всеобщее обозрение. У меня же нет «комплекса Волочковой». А Успенская взяла и сама выставила. С ужасом увидел, что много народа лайкнули это видео. Говорю: «Люба, зачем?» А в ответ слышу: «Я не могла это не показать миру!» Теперь надо быть осторожнее.

«У меня есть упражнения, которые я выполняю уже больше сорока лет» Фото: Global Look Press

«С итальянским миллионером меня не сравнивайте!»

– Вы в курсе, что вас уже сравнивают с танцующим итальянцем-миллионером?

– Вообще-то я начал дергаться, двигаться и прыгать раньше, чем он. И сравнивать себя с ним не хочу. Тем более что этот итальянец значительно моложе меня. Он, кстати, очень классно двигается, активный, креативный. Дай Бог ему здоровья. Но зачем наши сразу бросились нас сравнивать? Я живу своей жизнью. Сейчас стало лучше в этом плане: можно выйти, отвязаться, расколбаситься и записать. У меня есть такие ролики.

– Не могу не спросить о ваших детях. Родиона мы наблюдаем каждую неделю в шоу «Точь-в-точь», а младшую дочь Марианну вы недавно вывели на светский бал!

– Да. Там все было очень красиво. Моя девочка перед этим волновалась. Когда надела платье, я посмотрел на нее и подумал: «Ничего себе, барышня уже совсем!» В тот момент понял, что не за горами волнительные процессы. Мне было интересно наблюдать за ней, как она держится, как себя ведет. Я смотрю на этот мир глазами своих детей. Третий раз прохожу с ними все этапы. Это очень здорово. Получается, что я уже третью жизнь живу.

– А Филипп, который учится в Лондоне, в Москву возвращаться не собирается?

– Он очень хочет чаще приезжать в Москву. Но чаще бывать здесь не может. У него есть цель, и я, надеюсь, дождусь того момента, когда она осуществится. Филипп хочет удивить мир. У него большие амбиции и высокие планки. Я верю, что все получится. Он говорит на английском не хуже, чем на русском. Недавно у них было что-то наподобие диктанта, так потом англичан попрекали: «Он русский, а разговаривает и пишет лучше вас!» Сейчас Филипп много рисует, занимается спортом. Если раньше уделял больше времени футболу, то сейчас ему нравятся смешанные единоборства. Он каждую секунду хочет чему-то научиться. И мне это очень нравится.