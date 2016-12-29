Евгений Осин вымолил новую любовь

Sobesednik.ru связался с 52-летним певцом Евгением Осиным и выяснил, что происходит сейчас в его жизни на самом деле.

Пару месяцев назад в светской тусовке прошел слух: некогда популярный певец Евгений Осин находится при смерти. Многие эту новость восприняли без удивления: всем известно, что в последнее время исполнитель хита «Плачет девочка в автомате» злоупотребляет алкоголем.

В конце прошлого года в интервью нашему изданию Осин признавался, что не видит смысла в жизни. «Я умираю!» – ошарашил нас тогда певец, еле ворочая языком. Причиной своего состояния Женя называл неудавшуюся личную жизнь. От него отвернулись жена и любимая дочь, ради общения с которой в свое время он даже устроился в школу учителем музыки.

– Мне хотелось бы иметь стройную маленькую женщину, – рассказывал певец о своем желании найти спутницу жизни. – Мне не нужны модели. Хочется, чтобы моя женщина была мудрой и чтобы меня понимала. А пока такой нет!

И вот, похоже, его мечта сбылась. Осин по секрету признался Sobesednik.ru, что в последнее время в его жизни случились перемены. Впрочем, свою женщину афишировать не торопится, боясь сглазить собственное счастье. Не исключено, что новую любовь ему помогли встретить высшие силы. В последнее время Осин стал верующим. Его часто можно увидеть в храме, где он молится о себе и близких.

– Я всегда прошу у Бога здоровья, помощи и ангела-хранителя, прошу о встрече с любимой, – говорит певец. – Не только себе, но и родным, и близким. Я часто хожу в храм, иногда бывает, что несколько раз в неделю. Там я нахожу успокоение и ответы на многие вопросы, которые меня интересуют.

Певец уверяет, что продолжает работать. Впрочем, его новые песни выходят крайне редко. Да и их можно услышать только в интернете.

– На каналах надо светиться тем, кто раскручивает себя, а я этого не делаю, – продолжает Женя. – Поэтому меня редко можно увидеть по телевизору. Сегодняшняя музыка меня мало интересует. Сейчас все мелодии – электронные, сделанные на компьютере. Мне это не очень нравится. Я записал альбом «Разлука», который уже есть в интернете. Так там все звуки – живые. Конечно, это дорого: каждому музыканту нужно заплатить. Но оно того стоит!

Песни Евгения оценили не только простые слушатели, но и голливудские звезды. Например, Микки Рурк пару месяцев назад лихо отплясывал под его знаменитую «Но не верю я тому, что говорят. Все ребята сочиняют про девчат».

– Конечно, когда под твою песню танцует Микки, это приятно, – не отрицает певец. – А ведь она была написана очень давно – в конце 80-х годов. Тогда мы с моим другом Александром Алексеевым, который умер шесть лет назад, сделали очень много интересных вещей. Причем не только новых. Часто вспоминали старые песни и делали на них новые мелодии. Та же песня «Плачет девушка в автомате» была впервые исполнена в 1957 году. Тогда она называлась «Мерзлый лед». До меня ее многие артисты пели, но она ни у кого не «стреляла». А когда мы сделали на нее свою музыку и ритм, «Плачет девушка в автомате» стала бешено популярной. Так что я до сих пор считаю, что старым песням можно дать новую жизнь, если над ними хорошо поработать. Хотя мне, если честно, за столько лет этот хит исполнять уже надоело. Но ничего поделать не могу. Этикетка прилеплена ко мне до конца жизни, люди просят, и ты не можешь им отказать. Кстати, я до сих пор не знаю, как Рурк нашел мою кассету. Я с ним незнаком. Но с удовольствием бы познакомился. И даже спел бы с ним дуэтом. Мне кажется, получилось бы интересно.

Осин не без гордости вспоминает, что его песни заводят не только Микки. Двадцать лет назад под его «Ялту» пустился в пляс даже Борис Ельцин. Когда Осин пел, президент не удержался, выскочил на сцену и стал танцевать.

– Для меня это стало полной неожиданностью, ведь никто его появление не согласовывал! – вспоминает певец. – Я так понимаю, что это стало настоящим шоком и для его помощников. Но мне, конечно, было приятно. Тогда выступали много звезд, а он выбрал меня. Борис Николаевич был обычным человеком, таким же, как и мы все.

Сам Осин сейчас готовится к новогодним корпоративам. Певец сетует: из-за кризиса выступлений стало еще меньше. Но надеется, что подзаработать в предновогодние дни все же удастся. Кстати, сам праздник Женя отмечать не будет, а в новогоднюю ночь и вовсе ляжет спать.

– Праздник у православных христиан только один: он называется Рождество, – напоминает певец. – Новый год я не отмечаю уже очень много лет, нужно соблюдать строгий пост. А наши люди в это время гуляют, пьют и веселятся. Так нельзя. Я, например, просто ложусь спать. И всем советую делать так же. В детстве, конечно, мы Новый год отмечали весело. У нас всегда была живая ёлка. Только однажды родители поставили искусственную. До сих пор помню, как я ее случайно подпалил бенгальским огнем. Искры от него попали на вату, и наша ёлка стала плавиться. Родители увидели и потушили. Думал, ругать будут, в угол поставят. Но ради праздника они меня простили. Хотя больше бенгальских огней в нашем доме не было.