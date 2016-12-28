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Источник: «Зажигай!» №50-2016
11:04, 28 Декабря 2016 Версия для печати

Певица Жасмин не разрешает сыну жениться

певица Жасмин
певица Жасмин
Фото: Global Look Press

Sobesednik.ru узнал, почему певица Жасмин не хочет стать свекровью.

Певица Жасмин на Новый год отправится в Молдавию. В Кишиневе артистка отметит праздник в компании мужа, которому запрещено покидать пределы страны. Певица надеется, что в год Петуха в ее жизни не произойдет кардинальных изменений. В том числе в статусе ее двадцатилетнего сына Михаила.

– У него была девушка, сейчас он, по-моему, тоже с кем-то встречается, – призналась артистка.

Впрочем, о свадьбе Жасмин запрещает Михаилу даже думать. А все из-за собственных соображений.

– Я еще не готова быть свекровью, – говорит артистка. – Может быть, он и готов жениться. Но я – нет. Не ощущаю еще себя взрослой. В душе я все та же молоденькая девушка. Предупреждаю: я буду ревнивой свекровью.

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