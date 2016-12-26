Стас Садальский: Кроме наглости, в Галкине ничего нет!

Станислав Садальский поделился с Sobesednik.ru своим мнением о новом телешоу Максима Галкина «Лучше всех».

Новое шоу Максима Галкина «Лучше всех» уже называют главной сенсацией телесезона. Рейтинги программы бьют все рекорды. Впрочем, не всем «Лучше всех» пришлось по душе. Стас Садальский, например, сомневается в перспективах Галкина. По мнению актера, Макс совсем не умеет общаться с детьми.

Садальскому хватило пятнадцати минут просмотра, чтобы понять: юморист ведет себя слишком высокомерно. Стас считает, что вместо Галкина лучше бы смотрелся Иван Ургант. Тот, по мнению актера, выглядит гораздо выгоднее.

– Галкин разговаривает с детьми на птичьем языке, на курином, – говорит Стас, копируя Максима. – Так нельзя! Они просто маленькие, но всё понимают. Идеально общается с детками Иван Ургант. Он разговаривает с ними, как с ровней. А этот «уси-пуси, мармеладный». Галкин так изображает себя... Как будто спрашивает: «Мне что, уйти, что ли?» Все время так и хочется ответить: «Уйди!» Кроме наглости, я ничего в нем не вижу! Знаете, как классик в свое время сказал: «Писать для детей нужно так, как и для взрослых, только лучше!» Так и здесь. Разговаривать с детьми нужно, как со взрослыми. Но Галкин этого не умеет.

Станислав Садальский Фото: Global Look Press

Впрочем, не все знаменитости так скептически настроены. Юмористка Елена Борщева на днях побывала на съемках у Галкина и осталась в полном восторге. Она уверена: оглушительный успех этой программы не случаен.

– Я пришла туда скептически настроенной, – вспоминает Елена. – Думаю: «Ну что я там увижу? Дети, показуха, трясущиеся родители!» И ошиблась. Все было очень грамотно сделано. А дети такие интересные! Больше всего запомнилась девочка, которая читала стихи. Казалось бы, каждый ребенок это может, но она это делала так артистично! У девочки настоящий дар! Понимаю, что ребенка можно надрессировать как угодно, но по ней было видно, что она так чувствует. Моя старшая дочь Марта так не умеет. Она, кстати, посмотрела отрывок, и ей тоже понравилось. А Галкин, которого я обожаю, конечно, бесподобен. Не сказала бы, что он сильно волновался. Общается так, как нужно с детьми. Видно, что Макс стал папой. И очень здорово, что он постоянно подчеркивает: «Мы, взрослые, настолько ничтожны по сравнению с такими талантливыми детьми!»