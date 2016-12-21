Вера Брежнева: Меня просят быть менее сексуальной

Sobesednik.ru поговорил с Верой Брежневой о ее сексуальной привлекательности, детях и борьбе со СПИДом.

Для Веры Брежневой наступает горячая пора. Тысячи людей мечтают увидеть певицу в новогодних концертах. Корреспондентам Sobesednik.ru самая роскошная певица нашей эстрады призналась: работать она будет только до 30 декабря.

«Хочу стать многодетной мамой»

– Уходящий год был для меня насыщенным и интересным, – говорит артистка. – Но, пожалуй, не таким сложным, как 2014-й. Этот год меня окрылил. Конечно, хочется иметь больше свободного времени для себя. Но меня радуют успехи в работе. В этом году состоялся большой сольный концерт, у меня появилось много новых друзей. Я счастлива, что в такое непростое время обретаю таких людей. Кроме того, продолжаю бороться со СПИДом как посол доброй воли ООН. Мы очень хотим прекратить эпидемию ВИЧ к 2030 году. Очень в это верим.

В нынешнем году Брежнева вынуждена была несколько раз развенчивать слухи о своем интересном положении. Вера уверяет: она не беременна.

– Планировать беременность нельзя, – говорит певица. – Мы предполагаем, а Бог располагает. Люди начинают придумывать всякие слухи, когда им скучно. Я отношусь к этим рассуждениям философски. Благодаря возрасту научилась реагировать спокойно на все сообщения. Я даже новости о себе в последнее время не читаю, потому что в сети очень много грязи. Узнаю о них только тогда, когда мне начинают задавать вопросы.

Впрочем, певица не скрывает: она не против стать многодетной матерью. Но когда это случится, она не знает.

«Все, кто меня окружает, видят во мне чертовщинку и сексуальность...» Фото: Стоп-кадр YouTube

– У меня двое детей, и, конечно, останавливаться в этом вопросе я не собираюсь, – говорит певица. – Но сейчас я не в положении. Хотя о своей беременности читаю уже три года! За это время уже и слониха могла родить. Я даже не знаю, откуда берутся эти слухи. Вам не кажется странным, что любое свободное платье, которое я надеваю, наталкивает на такие мысли?

В доказательство своих слов Брежнева в очередной раз продемонстрировала свой плоский животик. Формы у звезды действительно идеальные. Как оказалось, чтобы добиться таких успехов, Вера идет на серьезные жертвы.

– Правильное питание и сон – это залог хорошего внешнего вида, самочувствия и настроения, – открывает свой главный секрет певица. Кстати, сама Брежнева сексуальной себя не считает. И очень удивляется, когда люди просят ее вести себя менее сексуально.

– Все, кто меня окружает, видят во мне чертовщинку и сексуальность, – говорит певица. – Но это мое естественное состояние. Я ничего специально не делаю. Иногда стою с кем-нибудь разговариваю, а мне говорят: «Нельзя ли это делать менее сексуально?» Я спрашиваю: «Как? Я по-другому не умею!»

«Не взвешиваюсь, чтобы не расстраиваться!»

Сейчас Вера активно готовится к Новому году, который звезда встретит дома.

– Это наша многолетняя традиция – встречать Новый год в кругу семьи, – говорит певица. – Я прочитала, что в этом году в новогоднюю ночь нужно быть в красном наряде.

Дочки Веры унаследовали ее красоту и легкий характер Фото: из личного архива

– А как же гонорары? 31 декабря они самые высокие, – интересуемся мы у певицы.

– Извините, но у меня салат оливье, – улыбается звезда. – Перед самим праздником все девочки нашей семьи садятся и нарезают все ингредиенты. Потом я всё заправляю, и под песни по телевизору мы его едим! Я целый год аккуратно питаюсь, чтобы оторваться в новогоднюю ночь. Ем все, что стоит на столе. Правда, потом стараюсь не взвешиваться, чтобы не расстраиваться. Но уже второго числа я на беговой дорожке! Расслабляться мне нельзя!

Кстати, Брежнева призналась: в их семье существует и еще одна новогодняя традиция. Взрослые не дарят друг другу подарки.

– У нас огромная семья, поэтому презенты получают только дети! – открывает тайну певица. – Взрослые друг другу ничего не дарят. А детей, конечно, мы всячески балуем. Каждая мама знает, чем порадовать своего ребенка. И конечно, загадываем желания. Я каждый раз всем желаю и искренне верю, что следующий год будет лучше предыдущего. Хочется, чтобы жизнь стала лучше у каждого человека. Но для этого нужно начинать с себя. Если мы будем много загадывать, а потом хоть что-то для этого делать, то все обязательно получится!