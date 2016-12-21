Алексей Воробьев ради новой роли похудел на восемь кило

Алексей Воробьев перестал бриться, стричься, сильно похудел, его голос стал ниже, узнал Sobesednik.ru.

С актером и музыкантом мы встретились в заброшенном медицинском центре, в котором даже нет отопления. Нет, Алексей здесь не лечится, а снимается в остросюжетном детективе «Шуберт» для телеканала НТВ.

«От неприятных голосов щурюсь»

Изменения во внешности связаны с его персонажем по прозвищу Шуберт – Шуркой Бертеневым, который совсем не прост. На эту роль пробовались 300 молодых актеров, но утвердили Воробьева, для которого как для музыканта мир звуков имеет особое значение.

Сериал логичнее было бы назвать «Слухач» по аналогии с успешным проектом «Первого канала» «Нюхач», так как главный герой тоже обладает уникальной способностью.

Шуберт – человек-акустик, улавливающий неслышные для обычных людей шумы. Даже по записи телефонного разговора он может сказать, где, когда и во сколько происходила беседа.

– Ваш герой вам как человеку музыкальному наверняка близок?

– Я, как и мой герой, с пяти лет занимаюсь музыкой и очень чувствителен к звучанию и тембру голосов.

Бывает тональность голоса, которая звучит чуть выше, чем мне комфортно, и меня при общении с человеком начинает чуть ли не корежить, хочется отойти подальше, я даже щурюсь. На днях на одном мероприятии девушка с таким голосом брала у меня интервью... Я стоял и щурился от невыносимых нот ее голоса. Она заметила мою странную реакцию и спросила: «С вами все в порядке?» А я ждал, когда же наконец вопрос закончится...

– Как защищаетесь от дискомфорта?

– Прошу говорить тише, больше ничего не сделаешь... Как Шуберт, я разговариваю тембрально ниже, не совсем своим голосом. У меня голос с носовым призвуком и головными резонаторами. Для Шуберта я практически отключаю эти резонаторы и говорю ниже, тише и медленнее.

– Такие люди, как он, бывают?

– Известно, что люди незрячие слышат значительно лучше обычных людей. У Шуберта со зрением все в порядке, но этот дар становится для него проклятием, ведь он ни разу в жизни не слышал тишину.

– И беруши ему не помогают?

– Нет, он все равно слышит все до мелочей, и потому у него абсолютно расшатана нервная система. Мой Шуберт может взорваться в любой момент плюс обстоятельства доводят его до предела, он вынужден стать супергероем и использовать свой дар в благих намерениях.

«Чтобы заработать, мне достаточно одного концерта»

– Вы встречались с профессиональным «слухачом»?

– Да, со специалистом по разбору шумов, но он обычный человек, без сверхспособностей, просто по роду деятельности занимается расшифровкой звуков. Ему приносят различные записи, в том числе телефонных разговоров, и он с использованием компьютерных технологий и своих знаний вычленяет звуки из шумов.

«Шуберт – человек-акустик, улавливающий неслышные для обычных людей шумы...» Фото: пресс-служба Алексея Воробьева

– Вам пришлось худеть для роли?

– Человек с таким «бременем», как мой персонаж, явно не может быть атлетичным, как Воробьев. Поэтому для съемок я похудел на восемь килограммов, сейчас вешу 85. Ем все, но избегаю фастфуда. Веду здоровый образ жизни. Только выспаться, как и Шуберту, мне вот уже пару месяцев не удается.

– Удобно не бриться каждый день?

– Должна быть неопрятность, такой человек не может следить за собой, ежедневно бриться и причесываться. После определенных событий в жизни его не волнует, как он выглядит в принципе.

– Когда он теряет жену?

– Еще раньше. В самом конце съемок будем снимать начало, два года ранее, там для одного съемочного дня я подстригусь, покажем более молодого Шуберта, у которого еще не было особенных проблем, он скорее кичился тем, как тонко он умеет слышать, тем, что он другой, лучше остальных.

Его бравада и уверенность в себе заставят его сделать ошибку, которая приведет к смерти других людей... С этого момента его жизнь пойдет под откос...

– Вы отказались от многих проектов ради «Шуберта»?

– Для меня актерская работа – любимое дело и удовольствие. У меня есть гораздо более простые и быстрые возможности заработать. Достаточно одного концерта.

Но такие роли, как Шуберт, дают возможность внутреннего и профессионального роста. Мой персонаж заставляет меня двигаться, расти, менять что-то в себе, вытаскивать в кадре что-то такое, что раньше я не вытаскивал, и в этом кайф.