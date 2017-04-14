Рецепт от Натальи Ванденко: Творожный кулич к Пасхе

Посчитать тех, кто будет красить яйца и печь куличи на Пасху, сложно

Кулинар Наталья Ванденко напоминает читателям Sobesednik.ru о главном пасхальном блюде и фильме для этого праздника.

Несмотря на мультинациональность и многоконфессиональность нашей необъятной страны, без сомнения, самым заметным событием этой недели будет Светлое Христово Воскресение. А значит, ясно как божий день – будем печь куличи.

Согласно действующей Конституции, Российская Федерация является государством светским, и граждане не обязаны заявлять во всеуслышание о своей религиозной принадлежности. Поэтому посчитать тех, кто будет красить яйца и печь куличи на Пасху, сложно, да и не в этом цель. Цель одна: поделиться со всеми желающими проверенным рецептом чудесных куличей на творожном дрожжевом тесте. Готова убеждать, агитировать, уговаривать вас испечь кулич по этому рецепту, потому что результат, я это гарантирую, превзойдет все ваши самые смелые ожидания. Пушистое, воздушное тесто, в меру сладкое, идеально влажное и рыхлое, без присущей классическим дрожжевым куличам сухости, с яркими вкраплениями цукатов и сухофруктов, с торжественной белой шапочкой глазури – это по-настоящему божественно прекрасно! Не верите мне на слово – проверьте! Именно так я и поступала много лет: пробуя разные рецепты, искала идеальный. Он перед вами.

Следите за руками

Настоятельно рекомендую купить по такому случаю настоящие, живые дрожжи. Не знаю, как это работает, но тесто на них получается иным: оно легче подходит, более воздушное и пористое.

Для опары: 120 мл молока, 60 г муки, 2 ч. л. сахара, 45 г свежих дрожжей

Для теста: 600 г муки, 500 г 9% творога, 4 яйца, 300 г сахара, 100 г сливочного масла, 0,5 ч. л. соли, 1 пакетик ванильного сахара, 150 г сухофруктов, орехов и цукатов

Для глазури: 1 белок, 170 г сахарной пудры

Молоко слегка подогрейте, растворите в нем сахар и дрожжи. Всыпьте постепенно муку, размешайте, чтобы не было комочков, и оставьте опару в теплом месте минут на 30–40. Субстанция увеличится примерно в 3–4 раза. Как только она достигнет максимальной точки подъема – приступайте к замешиванию теста.

Творог нужно непременно протереть через мелкое сито или тщательно пробить в блендере до однородной консистенции. Соедините с творогом яйца, сахар, ванильный сахар, соль и растопленное сливочное масло, хорошенько перемешайте и введите опару. Снова перемешайте.

Постепенно подмешивая просеянную муку, замесите довольно густое тесто.

Теперь настал черед сухо­фруктов. Используйте то, что вам нравится. Я люблю добавлять вяленую вишню, клюкву, курагу, изюм. Можно добавить орешков, разно­цветных цукатов. Перемешайте все еще раз, затяните емкость пищевой пленкой и оставьте в теплом месте без сквозняков на час-полтора. Важно, чтобы тесто увеличилось в объеме вдвое.

Затем поднявшееся тесто обомните, сформируйте из него комочки и разложите по выстеленным промасленной пергаментной бумагой формам, заполнив 1/2 объема. Прикройте чистым полотенцем и ждите, пока тесто не оккупирует 3/4 объема формы. Выпекайте в разогретой до 180º духовке до сухой лучинки.

Выньте куличи из духовки, дайте слегка остыть, извлеките из форм и остудите полностью на решетке. Взбейте белок с пудрой, покройте кулич (лучше в два-три слоя). Вуаля!

Ах да, и кино! «Страсти Христовы» Мела Гибсона вполне, думаю, подойдет.

Светлого праздника!