Борис Бурда: Съедобный цветок

Борис Бурда рассказал Sobesednik.ru о том, как правильно выбирать, хранить и готовить цветную капусту.

Принцесса Сисси, супруга Франца Иосифа, любила засахаренные фиалки, но вот вспомнить еще какие-то съедобные цветы обычно непросто. Это потому, что пропускают самый распространенный съедобный цветок – цветную капусту, в которой мы едим не корни, не стебли и не плоды, а именно разросшиеся соцветия. Разве что клубника, плоды которой никакие не ягоды, а просто разросшееся цветоложе, может составить ей компанию…

Как выбирать цветную капусту

Всегда стоит предпочесть крепкий и тяжелый кочан с зелеными свежими листиками. Цвет капусты не так важен – в зависимости от сорта он может быть белым, желтым, зеленоватым и даже фиолетовым, а вот темные пятна сразу настораживают, от покупки капусты с пятнами лучше воздержаться.

Старайтесь не брать капусту, у которой соцветия недостаточно плотно прилегают друг к другу, вялую капусту с дряблыми листьями, с засохшими стеблями, с едким или неприятным запахом соцветий, с неоднородно окрашенными кочешками, с влажными листьями или соцветиями.

Как хранить цветную капусту

Хранится цветная капуста неважно – в холодильнике она больше 10 дней не живет. При этом лучше упаковать каждый кочанчик в отдельный полиэтиленовый пакет или полимерную пленку. В холодном подвале с высокой влажностью, в деревянных ящиках, укрытых той же полиэтиленовой пленкой, она может продержаться месяца полтора, но время от времени ее нужно проверять и удалять ту, которая начала портиться. А проще всего хранить цветную капусту замороженной, сырой или уже отваренной и разобранной на кочешки. Потери в качестве и вкусе при этом малы, а держится она в таком виде до года.

Борис Бурда Фото: Стоп-кадр YouTube

Кому она полезна, а кому не очень

Витаминов и микроэлементов в цветной капусте много – витамина С минимум вдвое больше, чем в обычной капусте, а железа вдвое больше, чем в салате и зеленом горошке. Фолиевая кислота и витамины группы В полезны беременным, витамин H, или биотин, помогает в уходе за внешностью, содержащиеся в ней волокна улучшают пищеварение, малая калорийность способствует похудению, калий улучшает работу сердца, и даже есть данные о ее противораковой активности.

А вот для страдающих повышенной кислотностью желудка, язвенной болезнью и острым энтероколитом она скорее противопоказана, так как может усилить болевые ощущения. Не стоит ее употреблять и тем, кто недавно перенес операцию в брюшной полости или в области груди. Особенно не следует ее есть при подагре – цветная капуста может спровоцировать обострение.

Как ее едят

В принципе цветную капусту можно есть и сырой – в таком виде она идет во множество салатов. Но обычно ее отваривают – в частности в супах, один из таких рецептов приведен сегодня. Ее подают и отварной с маслом, и обжаренной в сухарях, и в составе многих овощных блюд, и запекают под сырной корочкой, и просто используют как нежный, полезный и пикантный гарнир. Можно ее и солить, и мариновать – как в составе различных видов пикулей, так и отдельно. А вот компота из нее не варят – чего нет, того нет…

Суп Дюбарри

Суп Дюбарри Фото: Shutterstock

Сначала приготовим основу многих французских супов-пюре – соус велюте. Для этого мелко нарежем луковицу, спассеруем ее на растительном масле, а потом добавим внатруску четыре столовые ложки муки и продолжим пассеровать, пока мука не примет слабо-коричневый оттенок. Затем добавляем в сотейник литр крепкого мясного бульона и, продолжая прогревать, хорошо помешиваем так, чтоб ни в коем случае не образовалось комков. Не забудьте, когда понадобится, снять пену. Когда мука разойдется, разбавьте соус молоком или лучше сливками до требуемой густоты и процедите его сквозь сито.

Средний кочанчик цветной капусты очистим, срежем некоторое количество мелких кочешков. Кочанчик отварим прямо в соусе велюте, кочешки – отдельно, в подсоленной воде. Когда капуста в соусе отварится, вытащим ее и измельчим блендером, можно вместе с соусом. Собьем стакан сметаны с двумя яичными желтками, добавим в суп и снова перемешаем блендером, заправив по вкусу солью и черным перцем. Бросим в суп немного недоваренные мелкие кочешки, а при подаче добавим в каждую тарелку мелко нарезанную зелень и маленькие коричневые сухарики.