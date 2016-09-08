Кто такой Владислав Китаев? Что известно о новом главе протокола Путина

Перипетии карьеры и всё, что известно о личном имуществе нового главы протокола Путина, — в материале Sobesednik.ru.

Бывшего начальника управления протокола президента Владислава Китаева повысили до руководителя, посадив на его место Анну Куликову. Об этом сообщила пресс-служба президента России.

Собственно говоря, ничего удивительного: Китаев уже давно занимает подобные посты — буквально с тех пор, как только выпустился из МГИМО в 2000 году в возрасте 22 лет, получив образование по специальности «Экономист-международник» — и, по всей видимости, занимает их не безуспешно.

Вообще к Кремлю и к президенту Владислав подбирался достаточно методично: проработав пять с лишним лет на дипломатической службе (сначала — атташе департамента Северной Америки МИД России, потом — атташе, затем третий секретарь Посольства РФ в США), в 2005 году он пришел в протокольно-организационное управление президента РФ, где отработал два года на разных должностях.

Оттуда Владислав отправился заниматься организационной работой в Правительство РФ, где он отработал почти пять лет: сначала заместителем директора департамента протокола Правительства, затем вырос до директора.

На службу в Кремль Владислав поступил лишь в 2012 году, где до сегодняшнего дня и был начальником управления протокола президента. Отмечен благодарностями президента Российской Федерации, Почетной грамотой правительства Российской Федерации. Владеет английским и немецким языками.

Согласно данным сайта «Декларатор.org», за 2015 год официальный доход Китаева составил 5 693 384 рублей. Имеет две квартиры общей площадью 181,8 кв. м, одна из которых принадлежит супруге. Также у семьи есть дача площадью в 189 кв. м.

Любопытно, на чем же ездит Китаев. Судя по декларации, Владислав передвигается на легковом Opel Astra, что, во-первых, никак не соответствует статусу человека, занимающего столь важный пост, а во-вторых — этот Opel фигурирует в декларациях Китаева как минимум с 2012 года. Что весьма странно.

И это в то время, когда его супруга владеет Lexus RX. Впрочем, эта машина в декларации появилась лишь в 2015 году.