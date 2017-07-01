Психология
Источник: «Между нами, женщинами» №7-2017
21:06, 20 Апреля 2017 Версия для печати

По графику. Какое время лучше подходит для занятий любовью

Сексуальные желания (и в какой-то мере сексуальные возможности) зависят не только от психологического настроя на занятия любовью
Сексуальные желания (и в какой-то мере сексуальные возможности) зависят не только от психологического настроя на занятия любовью
Фото: Global Look Press

Психолог Евгений Тарасов рассказал Sobesednik.ru о наиболее благоприятном времени суток для занятия сексом.

Сексуальные желания (и в какой-то мере сексуальные возможности) зависят не только от психологического настроя на занятия любовью, но еще и от таких факторов, как возраст, погода, нарушение менструального цикла, смена климата, чересчур большая загруженность в семье или на работе. Снижение либидо (интимного желания) может развиваться также на фоне беременности, ухудшения общего состояния организма, приема лекарств или гормональных нарушений.

Предупреждение!

Хотя сейчас существует немало препаратов для повышения сексуальной активности у женщин, к таким средствам лучше прибегать не по настоянию партнера, а разобравшись со специалистами в причинах нежелания заниматься любовью.

Однако (что далеко не всем женщинам известно) их желание интима зависит еще и от внутренних часов. Дело в том, что половыми желаниями управляет один из нервных центров в головном мозге человека и в зависимости от времени суток дает команду выделять то больше, то меньше гормонов. И понятно, что чем больше гормонов, тем сильнее сексуальное желание.

Евгений Тарасов
Евгений Тарасов
Фото: архив редакции

Вот почему каждому человеку стоит знать свой «график любви». Мы кратко дадим «усредненный» график.

График любви

С 6:00 – сексуальное желание мужчины самое большое, потенция тоже. В кровь выбрасывается максимальное количество мужских гормонов. А вот женщина, наоборот, еще сонная. Ее половые железы только начинают пробуждаться.

С 9:00 – половые железы женщины также просыпаются, и она начинает испытывать желание. И у мужчины желание еще не остыло. Это время – самое идеальное для любовных игр.

13:00–15:00 – самая низкая точка в сексуальной способности женщин и мужчин. Кровяное давление понижено, половые железы отдыхают.

С 16:00 до18:00 вновь наступает самое подходящее время для интимной близости. И женщина, и мужчина снова ощущают такой же подъем, как и после 9:00.

21:00–22:00 – это время для большей части мужчин скорее подходит для просмотра телепередач, чем для интимной деятельности. Мужские гормоны устали и готовятся ко сну. А вот женщин именно к 22:00 охватывает любовная страсть. Увы, она со своими желаниями опаздывает – ее мужчина уже начинает бороться со сном.

С 23:00 до 24:00 – к полуночи тела уже не только мужчин, но и женщин хотят отдыхать, намереваясь отдаться не любовным утехам, а объятиям Морфея, и, значит, пора сделать перерыв в занятиях любовью даже самым ненасытным любовным парам.

Конечно же этот «любовный график» применим к той основной группе людей, которые по своей энергетике составляют большинство и относятся к так называемым голубям. В то время как пресловутым жаворонкам и совам необходимо делать коррекцию этого «графика» в ту или иную сторону.

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