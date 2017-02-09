Психолог рассказал, как защитить детей от игры "Беги или умри"

Sobesednik.ru обсудил со специалистом ажиотаж вокруг очередной популярной у подростков игры со смертельным исходом.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова направила в ГИБДД обращение с требованием проверить ситуацию вокруг игры «Беги или умри», которая якобы набирает обороты в социальных сетях.

Что это за новая забава и как обезопасить своего ребенка? Комментирует психолог, гипнолог Геннадий Гончаров:

— Суть заключается в том, что ребенок перебегает дорогу в минимальной близости от автомобиля. В это время другой подросток снимает все происходящее на телефон. После они выкладывают свои «подвиги» в специальные группы в соцсетях и даже получают за это баллы.

В сети есть несколько таких групп с одноименным названием. Часть из них закрыты. В тех, что в свободном доступе, подростки активно интересуются правилами этой опасной забавы. Стоит ли говорить о том, что последствия могут быть весьма печальными, ведь на кон ставится человеческая жизнь. В возрасте 12–16 лет дети еще не понимают, что жизнь не бесконечна, не понимают, что значит смерть.

Геннадий Гончаров Фото: архив редакции

Прежде всего родителям необходимо не терять дружеского контакта со своими детьми, отвлекая от компьютерных игр всевозможными путями. Но при этом полностью исключать из жизни подростка социальные сети не стоит. Здесь главное — не запрещать, а заинтересовать чем-то другим.

В современном мире соцсети — это средство общения и получения эмоций. Здесь ребенок понимает, что у него нет никаких ограничений. Его привлекает в соцсетях насыщенная, интересная жизнь, возможность свободно писать, что захочется, не боясь насмешек, и удовлетворить свое любопытство в интересующих вопросах. Если ребенок получает это в реальной жизни, то он будет меньше времени проводить в социальных сетях. Чем больше ребенок занят делом, тем меньше времени у него остается для компьютера.

Помимо этого родители должны обратить внимание на следующие моменты:

— ребёнок не высыпается, даже если рано ложится спать, проследите, спит ли он в ранние утренние часы;

— рисует бабочек, китов, единорогов, тогда как раньше вы этого за ним не замечали;

— ваш сын или дочь состоит в группах, содержащих в названии такие слова как «киты плывут вверх», «разбуди меня в 4:20», «тихийдом», «рина», «млечный путь», «хочу в игру»;

— подросток закрыл на своей странице в соцсети доступ к подробной информации о себе;

— переписывается в мессенджерах с незнакомыми людьми, которые дают странные распоряжения.