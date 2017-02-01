5 ошибок в карьере, которые чаще всего совершают женщины

Sobesednik.ru выяснил, что именно мешает женщинам в карьерном росте.

Вы ищете себе работу или собираетесь строить карьеру на прежнем месте работы, и при этом вы – женщина. Казалось бы, разве в наше время имеет значение пол соискателя? Увы, мир бизнеса и карьерных лестниц – это мужской мир. И если вы хотите войти в него, то играть вам придется именно по мужским законам.

• Не приуменьшайте свои достоинства

Скромность, конечно, украшает любую женщину. Но только не на работе. Тут вам придется не только рассказывать о своих достижениях, но и знать реальную цену и им, и себе как специалисту.

• Не стесняйтесь «просить больше»

Но только в том случае, если вы этого стоите. Вы должны уметь аргументированно вести переговоры о размере заработной платы и о прочих бонусах, например – о соцпакете. То, что предложат вам во время собеседования – лишь начальная сумма. Ее необходимо соотнести с рыночной стоимостью предлагаемой должности, оценить себя как специалиста и уже исходя из этого вести разговор о прибавке к сумме зарплаты или о дополнительных бонусах. С одной стороны, «дешевый» сотрудник – это удобно. С другой – никто не будет стремиться повышать в должности человека, который не знает себе цену.

• Не считайте, что «работа говорит сама за себя»

Если вы работу менять не собираетесь, а просто решили, что пора начать строить карьеру, лишняя скромность тоже может вам помешать. Не стоит ждать, что начальство заметит ваши достижения и оценит их по достоинству – не забывайте напоминать о них сами. Вы считаете, что могли бы выполнять более сложную работу, готовы к повышению по службе? Вам придется без ложной скромности поговорить об этом со своим начальством.

• Участвуйте в групповых проектах

Часто женщинам не хватает активности. Например, в групповых проектах участвуют в основном мужчины. А ведь это прекрасный способ заявить о себе как о специалисте за пределами нашего отдела. Кроме того, специалист, способный работать в команде, всегда более ценен.

• Не игнорируйте мероприятия, проходящие после работы

Если у вас намечается корпоратив или ваши коллеги решили все вместе выехать на природу на выходных или хотя бы на час-другой зайти в бар после работы – не упускайте возможности присоединиться. Дело в том, что разговоры о работе часто происходят в совершенно не деловой обстановке.