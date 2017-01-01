Любовь Руденко: Господь посылал мне работу, и я ее делала

Актриса Любвоь Руденко поделилась в интервью Sobesednik.ru своими секретами.

– Люба, давай попробуем в поток войти! Знаешь, я сегодня шел на работу и думал, какие вопросы тебе задать... Но потом решил: не хочу по списку. Давай побеседуем, как старые друзья. Мы знакомы сколько, 34 года?

– Да! Мне очень просто посчитать: я тогда была беременна Толей.

– Скажи, ты веришь в мистику? Мы встречаемся с разными людьми, потом расстаемся... У нас с тобой было много таких пересечений.

– Даже в метро... Помнишь, когда были события на Дубровке?

– Да... А потом распадаемся. Как ты думаешь: что это такое?

– Женечка, и ведь продолжаем пересекаться через родственников: моя мама была на гастролях в Комсомольске-на-Амуре (откуда ты родом) и встречалась там с твоими родными. Думаю, если изначально с человеком общаешься на позитиве, то жизнь все равно собирает этот пазл. И в конце концов можно опять войти в ту же воду (у меня так часто случается), встретить людей из прошлой жизни, с которыми когда-то было комфортно. Встречаешься и понимаешь: не было этих прошедших лет! Кстати, когда Толю рожала, с его папой не общалась (он появился в нашей жизни, когда сыну было 4 года). А вот ты, Женя, был первым мужчиной, который взял Толю на руки при выписке из роддома.

– А он об этом знает?

– Да, я ему говорила, что у меня будет интервью с Женей, бывшим мужем моей одноклассницы-подруги, они вместе с моими родителями забирали нас с тобой из роддома. И фотография ведь есть!

– Знакомо тебе понятие «родственная душа»? У тебя есть такие души? Которых ты чувствуешь, даже когда давно не видишь. Тепло их чувствуешь...

– Конечно! Так вот оно и есть.

– У тебя мама — актриса, ее родная сестра — тоже, и Толя... Династия. Как думаешь: это генетически передается?

– И муж мой бывший, Толин папа, тоже актер... Ну смотри, дедушка мой по маме Анатолий Данилович Солдатов (инженер-строитель по профессии) очень хорошо пел, три октавы шаляпинских легко брал! У его родителей был свой домашний театр. Наше генеалогическое древо известно чуть ли не с XVI века. Родоначальник – отец Елисей, священнослужитель. Я считаю, что это занятие – тоже своего рода лицедейство. Так что моя артистичная натура была заложена еще тогда. Это по маминой ветви.

А родители моего отца Николая Руденко – дед Антон и бабушка Домникия – тоже были очень музыкальными. Отец (один из 8 их детей) стал актером. Есть даже такая родовая история. Прадед мой по отцу был в юности пастухом в Полтавской губернии. Однажды мимо него шел военный полк с оркестром, и капельмейстер (руководитель оркестра), услышав, как мальчик играет на дудочке, позвал его: «А ну-ка сыграй! Ты где учился?» – «Да нигде, сам». Прадеда сделали «сыном полка», он прошел с ними города и веси, и в результате сам стал дирижером этого оркестра. Так что во мне соединились две творческие ветви.

– Творчество — это позыв души. А почему не передается генетически профессия токаря или фрезеровщика, хотя работа с металлом, например, также творчество?

– Почему? Раньше были династии! Это после дурацкой перестройки все рухнуло, многие производства закрылись. А вообще,− это личное дело каждого. Можно прожить всю жизнь в деревне и копать огород, а можно, как Ломоносов,− создать университет.

– Ну, это люди с другой, космической душой... Моцарт, Ломоносов...

– Да, не могут все быть гениальными. Множество людей живут «как проще», может быть, не задумываясь над смыслом жизни. А ведь как прекрасно написал Николай Заболоцкий: «Душа обязана трудиться и день и ночь, и день и ночь!»

– Ну хорошо! А вот не было бы Горбачева, Ельцина — как бы это повлияло на твою судьбу? Как вообще политика влияет на артиста? Тебе в 90-х было тяжело?

– Сейчас вспомню, что я делала тогда... У меня появились два антрепризных спектакля. Мне вообще нравятся все творческие проявления: кино, театр, дубляж, работа на радио, антреприза... И мы с Ирой Подкопаевой (актриса и режиссер) играли в Чертаново при полном зале. Но не для заработка (билеты только окупали аренду, а зарабатывала я на радио, в рекламе, на мероприятиях)... Общепринято, что политика не должна смешиваться с творчеством. Но как?…

– Вот ты сказала: «Сейчас вспомню». Неприятно вспоминать или что?

– Поясню. В 1999 году я попала в автомобильную аварию: в мою «девятку» на Матросском мосту въехал огромный джип. Я тогда ударилась головой о руль. Поэтому не могу порой сразу вспомнить все, что было до того. Мистическая ситуация: когда я приехала в ГАИ подписывать акт об аварии, меня спросили: «А куда вас ставить?» Я: «В каком смысле?» Они: «Понимаете, у вас машина стояла ровно посередине Матросского моста, на границе Сокольнического и Преображенского районов». Отвечаю: «Ставьте ближе к дому». Передвинули машину на схеме на два метра, в Преображенский. Вот как я умудрилась оказаться ровно на середине моста? Причем пролетела после удара джипом 20 метров!

– С чем у тебя ассоциируется это место?

– Ну, соединение двух берегов...

– Правильно! Если говорить с позиций психосоматики, это, наверное, соединение мужского и женского начал. Если в 99-м году была авария, то надо разбирать: что у тебя тогда происходило в жизни? Удар! Это Судьба показывала, что надо либо двигаться быстрей, либо, наоборот, тормознуться. И что значит для тебя числа 9, 18 (9+9), 999? Ты никогда не анализировала: что после аварии у тебя произошло? Вот ты сказала: после удара память стерла то, что было до. Значит, тебе сегодня это не надо слышать и вспоминать…

– Да, наверное, ты прав, не надо... Тогда у меня произошел разрыв с Ириной Подкопаевой. Она непонятно почему стала обвинять меня в том, в чем я не была виновата. Случился серьезный конфликт... Конечно, было обидно потерять два замечательных спектакля (я продюсер, она режиссер, и обе играли главные роли). До сих пор не знаю, почему мы тогда с Ириной расстались.

– А сегодня вы общаетесь с ней?

– Произошла удивительная история. Еще до нашей ссоры Ирина готовила Толю к поступлению в театральный. И он поступил в Щукинское училище. Шли годы, и Толя познакомился на съемках фильма «Вчера закончилась война» с Леной, нынешней женой, и выяснилось, что она училась в школе в Крылатском, где Ирина вела театральный кружок, и в театральный институт подготовила Лену тоже Ира (Лена поступила в Школу-студию МХАТ без всякого блата). Вот такое интересное пересечение.

– Мистика...

– Да, может быть. Вот мы говорим: «Боже, как узок круг, как тесен мир», но тут нет ничего удивительного. Из принципа «шести рукопожатий» следует, что на земном шаре практически все люди друг друга «знают». Я вообще всегда считала (не зная, что подобное говорил Иммануил Кант), что «никогда не буду отрицать то, отсутствие или наличие чего нельзя доказать». Можно либо верить и прислушиваться – либо быть агностиком и не верить. Я не воцерковленный человек, но у меня есть крестик, хожу периодически в храм, очень люблю, когда он не отягощен украшениями. Не люблю ходить в церковь, где много золота и «мишуры» – они отвлекают от главного предназначения храма – молитвы. А вообще, в красивых церквях смотрю наверх и хочется улететь душой, представить, что там... Да, есть Высший Разум, который все это сотворил. Можно его назвать Господом, Создателем (кому что ближе). Я смотрю на небо, разговариваю с Ним, и у меня ощущение, что Он меня слышит! Я в Него верю. Вот еще увидеть бы!

– Во сне это возможно... Заканчивая про удар. Можно ли сказать, что те отношения с Ириной в 99-м году, которые были ударом, сегодня ты полностью прошла?

– Да, я ее давно простила. У Ирины в жизни произошли большие перемены. Она была блестящей актрисой, но ушла из театра, теперь пишет замечательные картины и иногда выставляется в ЦДХ на Крымском Валу.

– А были у тебя мысли завязать с театром и заняться чем-то другим?

– Никогда, что ты! Были предложения заняться вокальной карьерой (я же поющая актриса) и на год уехать в Америку с концертами, петь русские песни и романсы. А я подумала: «Как же я уеду? А мама, сын, муж? Нет!» Отказалась и не жалею. Господь посылал мне работу, я ее делала, и это оценил зритель. Если бы занялась только вокальной карьерой и уехала из России, то перестала бы играть на сцене. А так сегодня я пою в спектаклях и на своих творческих вечерах (совмещаю вокал и драматический театр). Кстати, моя мама тоже пела в драматическом театре, окончив музыкальное отделение ГИТИСа (она дружила с Татьяной Ивановной Шмыгой, которую я с детства называла тетей Таней и очень любила, царство ей небесное).

– Ты вот сейчас визуально показала, что роль берешь правой рукой... А «цепляешь» на себя судьбу своих персонажей?

– У меня был великий учитель Андрей Александрович Гончаров (главный режиссер Театра им Маяковского. – Ред.). Он говорил: «Умоляю вас, никого не играйте, будьте самими собой! На сцене и в кино нет ничего интересней, чем ваше личное присутствие, ваша душа, ваши мысли. Когда вы получаете роль, просто представьте себя лично в жизненных обстоятельствах этого персонажа». И я каждую роль стараюсь совмещать и присваивать, как учил меня мой Мастер.

– Ты откуда энергию черпаешь?

– Я – из солнышка! Видишь, сейчас села не спиной к окну, а лицом. Я была уставшая от своих бытовых забот, когда мы встретились. Но посидела в этом кресле, расслабилась и потихонечку набралась сил, начала энергетически подзаряжаться от солнца. Я даже зимой становлюсь на улице лицом к нему и говорю: «Солнце, солнце, дай мне силы!»

– Депрессией страдаешь?

– Да как-то не замечаю. Не успеваю – такая круговерть, домой приезжаю ночью, столько всяких дел! И помогаю друзьям-подругам – не могу отказать. Кто же, если не я? Но депрессия... Зачем тратить жизнь на эту ерунду!

– Вот ты многим помогаешь. Знаешь закон Вселенной: «Чем больше отдаешь, тем больше получаешь»?

– Об этом не думала... Про деньги мысль вот такая. Я читала интервью Димы Певцова, где на вопрос «Как вы относитесь к деньгам?» он ответил: «Никогда не был зависим от них… Как только мы с женой (Ольга Дроздова. – Ред.) начинали откладывать и экономить, тут же нам сверху перекрывался денежный поток». Вот и у меня так же. Я никогда не умела копить, нам с мужем часто не хватало до зарплаты. И проще было одолжить и купить что-то, а потом постепенно отдавать. Так я однажды у Олечки Прокофьевой одолжила 3000 долларов на покупку новой машины и в течение полугода всю эту сумму накопила и отдала. Всегда у меня было независимое отношение к деньгам!

– Люба, вот ты сказала, что у тебя нет депрессий. А ты знаешь, что такое депрессия? Оказывается, с депрессией люди рождаются, как и с паническими атаками. А почему? Мозг человека формируется в матке его мамы в первые 6 месяцев беременности. И если женщина в это время переживает (например думает: «Как я буду одна воспитывать малыша?»), то ребенок приходит в этот мир с паническими атаками, депрессией, переменами настроения. Но депрессия — это еще и отношение к родителю противоположного пола. И вот мой вопрос: твое отношение к противоположному полу, к мужчинам? Ты активная женщина, сама зарабатываешь деньги, всё на тебе...

– Ну не всё, сейчас только мама, Толя уже самостоятельный...

– Ну так вот, это твой внутренний мир — мужское начало. Согласно Карлу Густаву Юнгу, в каждом человеке есть внутренний мужчина и внутренняя женщина...

– Во мне мужчины больше! (Смеется.)

– А этот «внутренний мужик» (то есть твое настроение) мешает тебе быть женщиной?

– Ой, что ты, наоборот!.. А с другой стороны, я забываю, что я слабая женщина, что должна вызывать у мужчин желание помогать, защищать.

– Чтобы добиться чего-то от мужчин, будешь включать женскую логику, льстивость, хитрость?

– Нет-нет, я никогда с мужчинами этого не включаю. Мне с ними интересно общаться, я понимаю их логику и иногда знаю, как они думают и о чем.

"Я женщина, но мужика во мне больше!" Фото: из личного архива

– Что значит для тебя быть Женщиной?

– Выйти замуж, создать свой мир, семью, родить детей, дождаться внуков,− как у всех. А что касается отношений с Мужчиной, то надо его радовать и вдохновлять.

– То есть тебе важней оценка мужчин? Отчасти твоя специальность подтверждает твою самооценку: когда хлопают, приятно...

– Конечно, приятно, когда дарят цветы, подарки. Недавно варенье подарили и домашние соленья!

– А без этих аплодисментов ты сможешь жить? Без поклонников?

– Женечка, аплодисменты, цветы, автографы – это же естественная составляющая моей профессии!

– Правильно! И ты живешь на этой энергии. Но сможешь ли ты без нее? Есть у тебя какие-то фразы, которыми ты поднимаешь себе настроение? Например, «Я красивая». Какая ты, Любовь Руденко?

– Конечно, есть! Кто я? Я − «ходячий позитив»!

– Почему говоришь про себя в мужском роде? Ну скажи себе родной 10 комплиментов!

– «Ходячая позитивность»! (Смеется.) Я красивая, я умная, я остроумная, я веселая, я заводная, я энергичная, я работящая, я старательная, я заботливая, я внимательная. И я шика-а-а-арно вожу машину (тьфу-тьфу-тьфу). А как я пою-ю-ю-ю!!!

– Супер, молодец! Представь, что все эти комплименты ты говорила своей душе! То есть с сегодняшнего дня ты подходишь к зеркалу и говоришь, какая ты шикарная женщина! Так?

– Хорошо, сейчас представлю: я накрасилась, уложила волосы и думаю: какая же я красивая! Красота – страшная сила, как говорила героиня Фаины Раневской!

– Что такое самооценка? Одно дело – когда тебе со стороны хлопают. А другое – когда сама себя оцениваешь! Разные вещи. И если ты будешь себя сама высоко ценить, то тебе по барабану, кто как на тебя посмотрел и что сказал. И искренне ли. А кстати, ты чувствуешь, искренне ли тебе говорят?

– Конечно! Особенно, среди своих коллег! (Смеется.) Да, зависть есть...

– А ты завидуешь?

– Ой, да что ты! Я только радоваться могу. Я могу позавидовать без злобы: «Вот бы мне такую роль Бог послал… Как бы я ее сыграла!» Я понимаю, что и за моей спиной могут говорить такие вещи. Жалею тех, кто мне завидует. Потому что, как говорил Иисус Христос, когда Его побивали камнями, а Он нес Крест на Голгофу, «не ведают, что творят». Я не люблю осуждать и клеймить. Люди просто не знают, как жить по-другому. Они не умеют любить, творить добро, радоваться, позитивно жить. Они несчастные. Те, кого в детстве не научили любить... У меня был хороший пример недавно. Мама моей подруги никогда не обнимала и не целовала ее, не говорила «моя любимая доченька», и девочка выросла не умеющей любить! Она не знает, как реагировать на проявление к ней любви. Она закрывается, потому что не умеет впускать любовь в свое сердце. А все потому, что ее мама росла в такой же семье – без любви. Девочка помнит бабушку, которая кричала своей дочери: «Ты бездарность, ничтожество, зачем я тебя родила!» Это страшно, ведь потом все закольцовывается… А меня мамочка даже назвала Любовью (в честь Любови Орловой и Любки Шевцовой). Меня с детства окружали любовью родные и близкие, и теперь я это чувство пытаюсь донести до всех.

– Сама ты любишь?

– Ой, я всех люблю! У меня такая дурацкая манера – даже врагов люблю. Мы ссорились с мужем из-за того, что он говорит о ком-то плохо. Я отвечала: «Подожди, он же не виноват, что он такой! Ты же не знаешь, в какой семье он рос и что в жизни видел! Может, надо ему просто помочь как-то измениться!» Вот это моя сущность. Сущность Женщины – помочь другим научиться любить, творить добро и жить в позитиве, радости и счастье. То, что мы родились, уже великое счастье.

– Чего ты лично боишься больше всего в жизни?

– Я боюсь за родных и близких. И чтобы не было войны. Еще боюсь природной стихии... Когда Толя заканчивал школу и поступал в институт, у меня был дикий страх! Я боялась, что он может попасть в армию, ведь ему уже было 17. А я категорически против, чтобы наши мальчики шли в ту армию, где погибают парни в основном из-за дедовщины и тех нелюдей, которые часто стоят там во главе. Я насмерть бы встала, если бы такое произошло. В результате Толя отслужил армию в Театре Российской армии, а потом работал там больше 8 лет, и его партнерами на сцене были великие Касаткина и Зельдин. Слава Богу!

– Я знаю твоего бывшего мужа Кирилла. Вот скажи: кто в вашей связке был более сильным энергетически: ты или он?

– Я, конечно, поэтому мы и расстались. Он говорил, что я его подавила. Не обвиняю его – сама виновата: делала его слабым, а себя сильной: зарабатывала, привозила деньги и опять уезжала на заработки.

– Тебе проще было общаться с более слабыми мужчинами? Их же можно подавлять...

– Ох, как бы я хотела общаться с сильными! Кстати, мне Бог послал таких: я наслаждалась общением с дедом, отцом мамы. Он же меня растил, когда мама ездила на гастроли. А когда мне было 14 лет, мама снова вышла замуж – за моего любимого отчима Льва Таратуту (ты, Женя, прекрасно его знаешь). И третий – мой любимый свекор Кирилл Григорьевич Макеенко.

– Да, но они все были старше тебя. А ровесники или чуть старше? Ты априори на старших мужчин делала ставку: раз он старше, то он все может, много знает, умеет. И вот тот же стиль поведения ты начинала практиковать уже в своей семье...

– ...Но Толю-то воспитывали сильные мужчины!

– Да, но ты что видишь: Толя перенял твой стиль поведения в семье? Если бы что-то можно было, ты поменяла бы что-нибудь в прошлом? В отношении Анатолия, например, чтобы он сегодня был более мужественным?

– Я в нем всегда воспитывала мужика. Когда он падал на коленки во дворе и все бабушки кидались его поднимать, я говорила им: «Сидеть, мужик растет! Толя, вытри слезы, ты мужик или кто?» И он действительно вырос мужиком!

– А из вас кто энергетически сильней: ты или Толя?

– Толя, конечно! Тем более он моложе. Он меня начал воспитывать с 10 лет, а в 17 вдруг задал мне вопрос: «Мама, а ты знаешь, в чем смысл жизни?» Я затаилась в ужасе – вдруг я неправильно отвечу и навсегда потеряю авторитет в глазах сына! А потом решила: помирать, так с музыкой! (Смеется.) И сказала ему, что думала и чувствовала: «Смысл жизни – в любви!» Толя выдохнул: «Ну слава Богу, мамочка! А то я уж испугался, что ты не знаешь!» И мы с ним обнялись и поцеловались.

– Ты счастливая?

– Ой, конечно, счастливая! Я родилась в потрясающей семье, росла в любви. Помню, на праздники раздвигали огромный стол, все садились за него, пели казачьи песни, засиживались допоздна. И кстати, в этой же комнате стояла кроватка Толи, он все видел, слышал и спокойно засыпал под наши семейные посиделки. Сына я старалась растить в любви. Мне говорили: «Ты балуешь ребенка!» А я: «Вы не понимаете! Сколько заложишь любви, столько он этой любви и понесет дальше!»

– Мы приходим в этом мир строить отношения с противоположным полом. Если можно было бы все вернуть, как бы ты вела себя со своими мужчинами?

– Я была бы хитрее, умнее, находчивее...

– Изворотливее, льстивее?

– Нет, эти слова какие-то противные... Именно находчивее!

– Ты прямолинейна с мужчинами, если тебе что-то не нравится?

– В молодости рубила правду-матку в глаза! Когда мне режиссеры предлагали главную роль и при этом открытым текстом говорили: «Будем с вами в близких отношениях», я отвечала: «Это не про меня. Я актриса, за роли не продаюсь. Извините, до свидания». К сожалению, таких случаев было много, и многие роли я потеряла. В молодости режиссеры хотели меня чаще как женщину, чем как актрису.

– А что хотят мужики? Может, они искали в тебе мамку?

– Не знаю… Может, я просто была хороша?

– Что для тебя сексуальная энергия? Ты ее чувствуешь?

– Не знаю, как я, но может быть, ее чувствуют окружающие? (Смеется.)

– А знаешь, что это энергия творчества?

– Да, конечно, знаю… Если серьезно, я научилась нереализованную сексуальную энергию сублимировать в творчество.

– Получается, что ты как женщина прячешься в профессии.

– Да... А что касается отношений с мужчинами... В молодости я верила в искренность, была наивная девчонка, не знала даже, откуда дети берутся. И — «случайно» забеременела. У меня тогда все мужчины были чуть старше, то есть имели опыт и могли мной манипулировать.

– То есть в мужчине ты искала папу? Мы говорили, что для тебя старший мужчина априори – учитель, гуру.

– Может быть, да. Но вот что парадоксально: муж-то мой был на три месяца младше...

– Так, может быть, поэтому вы и расстались?

– Значит, просто мне надо было бы выбрать мужчину постарше? Наверное, ты прав...

– Еще есть такой закон психологии: не построив отношений с отцом, ты всегда будешь искать старших мужчин.

– Наверное. Сейчас попытаюсь вспомнить что-нибудь на эту тему… Один раз была сильная влюбленность. Не буду говорить, кто он, его уже нет на этом свете. Этот мужчина был старше меня лет на 10–15. Я знала, что он любит другую женщину. Но он настолько был мне близок – его человеческое нутро, творческое и мужское начало, – что, когда я видела его, во мне все закипало, сердце выпрыгивало, бабочки летали в душе! Хотелось, чтобы он меня тоже полюбил душой и сердцем. Наш общий друг рассказал ему, что я в него влюблена. И вот тут произошла трагедия: он решил, что мне нужны близкие отношения, и насильно этого добился. Я плакала, рыдала… А он все никак не мог понять, как это так: я его люблю, но спать с ним не хочу. Вот такое было мое первое серьезное разочарование в любви.

– Я могу объяснить. Помнишь, мы говорили о возрасте души. У него была душа мальчика. Вот есть 55-летние мужики, которые говорят: ой, чувствую себя на 15 лет! И действительно: дурак дураком. И вот когда твоя душа тянулась к тому человеку, он не понимал – зачем. Мы, мужики, часто путаем кислое с широким. Душу с сексом. И получается, что мы хотим от вас одного (секса), а вы-то хотите другого (душу)! Мы более примитивны – мы род продолжаем... А ты знаешь, у женщин энергии в 7 раз больше, чем у нас, ее хватает на 7 человек (на семью: на 5 детей, на себя и на мужа). Так вот мой главный вопрос: что за женщина Любовь Руденко?

– Я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик!

– Вот, а мне хочется, чтобы ты сказала: «Да, я Женщина, я женственная!»

– Как сказать... В детстве я играла в основном с мальчишками. Я первая залезала в бомбоубежище, была заводилой, в футбол с ними играла. Хотела быть нападающим, но они мне сказали: иди в ворота, мы боимся тебя, ты несешься, как танк.

– Ты тогда уже поняла, что мужиков можно подчинять, управлять ими?

– Наверное, только сейчас это поняла, ты из меня это «вытащил»! Теперь про женственность. Лет в 15, когда уже была девушкой, мама мне сказала: «Любочка, ты же должна быть женственной! Что ты все время в джинсах, с мальчиками играешь! Волосы красивые свои распусти...» – «Да ну, мам, они мне мешают в футбол играть! — ответила я. – А потом, этой женственности у меня навалом». Мама мне недавно рассказала, я этого не помню (смеется).

– «Навалом» – то есть «невытащенная», нереализованная женственность. Такие вот взаимоотношения с мужским началом у тебя, Люба.

– Да, я привыкла быть «своим пацаном». На первом курсе института меня мальчики везде с собой брали (даже в пивбар, хоть пиво я терпеть не могла). Я смотрела за портфелями, а если сабантуй продолжался в квартире, которую ребята снимали, то потом я и по комнатам их разведу, и спать уложу, и посуду помою, и со стола уберу, и до дома сама доберусь, благо жила в центре, недалеко.

– Ну что ж, Любаня, делаем выводы и даем рекомендации. Итак, с сегодняшнего дня ты учишься быть Женщиной. Учишься «генерить» в себе Женственность. Напомню: в каждом человеке есть инь и ян. Внутренний мужчина и внутренняя женщина. Внутренняя женщина – это как тебя снаружи воспринимают люди: ты родилась, окончила театральный институт, родила сына, стала успешной актрисой. А внутренний мужчина – это твой внутренний мир: настроение, страхи, агрессия, слезы, улыбки, радость, счастье... Женщина, которая не принимает свой внутренний мир (внутреннего мужчину), имеет проблемы по гинекологии, гормональные сбои. Но! Есть и реальные мужчины, например Кирилл. Ты свое отношение к себе, к своему внутреннему настроению переносила на внешнего – Кирилла. А он, возможно, и ни при чем был. Хотя… обычно притягиваются именно те люди, которых нам надо «отработать» в своей жизни. И вот когда твой внутренний мужчина (твое настроение) начинает тебя «раздирать» (неврозы, тревожность, непонимание) – появляются физические заболевания.

Но не хочу пугать, ведь у нас дружеская беседа. Тебе стоит обсуждать это со своим психологом (полгода назад по рекомендации сына и невестки Любовь стала посещать психолога. – Ред.). Дам лишь один совет. Люба, живи своей жизнью (не жизнью сына и подруг), найди собственный ритм, анализируй свои слова и поступки. Не думай, что люди тебя уважают только за то, что ты имеешь статус в обществе.

– Да, я давно уже работаю над этим. Но мы с тобой очень многое сегодня «вытащили» из меня. Да, я поняла, что мне надо думать о себе, как о Женщине с большой буквы. Спасибо тебе, Женя!

Досье

Любовь Руденко. Заслуженная артистка России. Родилась 22 октября в Москве в актерской семье. Окончила ГИТИС (курс А. Гончарова). После окончания вуза по нынешнее время работает в Театре им. Маяковского. Снимается в кино с 8 лет (более 90 ролей в теле- и художественных фильмах). Участвует в антрепризах, творческих вечерах. Хобби — любимая работа, пение и вождение автомобиля, за рулем которого Любовь уже 24 года. Очень любит слушать классическую музыку. Профессионально поет (любит романсы и народные песни). Семья: мама – актриса Дина Солдатова, сын – актер Анатолий Руденко, невестка – актриса Елена Дудина, внучка – Милена Руденко.

Беседовал Евгений Саяпин, психолог, автор книг по психологии