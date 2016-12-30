Как объяснить ребенку, что Дед Мороз не может подарить дорогой подарок

В канун праздника стоит рассказать малышу о том, что подготовка к празднику – мероприятие ответственное

Sobesednik.ru поинтересовался у психолога, как воспитать в ребенке правильное отношение к подаркам.

Поп-король, которому в следующем году исполнилось бы 58 лет, оставался ребенком до последних дней жизни. Певец, лишенный родительской любви в детстве, не раз рассказывал об унижениях, которым подвергал его родной отец. Майкл вспоминал, как перед каждым Рождеством мечтал об игрушках, но исполнились эти мечты, только когда он стал настоящей звездой.

39 лет Джексон купил свое знаменитое ранчо Neverland с парком аттракционов, зоопарком и железной дорогой. Певец ассоциировал себя со сказочным персонажем Питером Пэном, который жил в стране, где детство никогда не заканчивается. И в 40, и в 50 лет Майкл Джексон любил покупать игрушки и общаться с детьми. Отчасти потому, что был лишен этих радостей в раннем детстве.

Психолог Анна Сухова рассказывает, как воспитать у ребенка здоровое отношение к подаркам, чтобы не ранить его нежную душу, и как сохранить веру малыша в Деда Мороза накануне новогодних праздников.

– В предпраздничной суете мы наполняем наш дом волшебством, наряжаем ёлку, задумываемся над тем, как провести новогодние каникулы, и готовим подарки для родных и близких людей. Чаще всего своим детям, большим или маленьким, мы задаем наводящий вопрос: «А ты уже написал письмо Деду Морозу?» И тут детская фантазия может разыграться настолько, что у родителей случается легкий мандраж. Подсчитывая предстоящие расходы, взрослые могут испортить всё новогоднее волшебство.

Что же можно придумать? Как соблюсти правильный баланс между воспитанием, материальными возможностями и пожеланиями малыша?

Для этого есть ряд психологических методик и манипуляций, которые помогут в воспитательных целях, а также установят нужное понимание и доверие между родителями и детьми в любом возрасте:

1. В канун праздника стоит рассказать малышу о том, что подготовка к празднику – мероприятие ответственное и начинается оно с того, что все взрослые ломают голову над тем, какие новогодние презенты они станут преподносить близким. Включите в этот круг дарителей и ваше чадо, пусть с детства ощущает, что его воспринимают всерьез. Увидите, отпрыск с отличием пройдет этот маленький экзамен и полностью вовлечется в процесс.

2. Расскажите ребенку о ценности выбранного подарка. Объясните, что дорогим презент становится только тогда, когда он в первую очередь дорог сердцу, а материальная составляющая тут играет второстепенную роль. Взрослые могут позволить себе покупать различные вещи, в то время как малыши мастерят что-то красивое своими руками, учат стихотворение или рисуют картину, вкладывая в это нужные эмоции.

3. Объясните, что Дед Мороз очень добрый и у него так много писем и пожеланий, что ему хочется удовлетворить мечту каждого ребенка, но мы же с тобой взрослые и сознательные, так что «давай мы тоже постараемся его удивить и подготовить для Дедушки и его внучки подарки». Так вы установите «контакт» с новогодними персонажами, и заказать им, уже таким родным и близким, все, что вздумается, будет очень сложно.

4. Оставьте ему возможность помечтать. Не стоит в последний момент игнорировать письмо ребенка Деду Морозу и покупать, что вы считаете нужным. Лучше проговорить заранее, в каком допустимом ценовом диапазоне ваше чадо может заказать себе подарок, пофантазировать вместе с ним рационально и эффективно. Вести его при выборе без давления и доминирования, аккуратно предлагая те или иные варианты.

5. Если все-таки случилось, что заказ был сделан, но вы не готовы воплотить в жизнь задуманное, поговорите с ним по-взрослому. Разберитесь, зачем ему этот подарок, что он будет с ним делать.

В любом случае отказывать ребенку важно и нужно. Ведь порой мы не замечаем, как позволяем своему малышу все, как, покупая самые лучшие игрушки на земле, мы обесцениваем их в его глазах.