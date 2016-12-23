Как формируются полезные привычки

Выберите точное время, которое будет отдано под занятие тем, что вам необходимо, и занесите его в свой распорядок дня

Sobesednik.ru рекомендует обратить внимание на несколько простых советов, которые помогут самоорганизоваться.

Приближается Новый год, и многие люди, как обычно, собираются «прямо с 1 января» изменить свою жизнь. Неважно, о крупных или мелких переменах идет речь. Главное в том, что такие планы практически никогда не срабатывают. Почему? Да просто потому, что планировать перемены гораздо проще, чем их осуществлять. А человек, который уже готов что-то изменить в своей жизни, не ждет красивой даты, начала года или недели. Он просто начинает действовать.

Вы давно собирались найти себе новую работу, заняться спортом, выучить английский язык или перейти на правильное питание, чтобы наконец похудеть? Для любого начинания вам понадобится одно: выработать у себя правильные и нужные привычки. А помочь в этом могут следующие советы:

– Менять свою жизнь проще всего постепенно, не торопясь. Поэтому для начала выберите одну привычку, самую важную, без которой добиться задуманного не выйдет. И начните с нее.

– Выберите точное время, которое будет отдано под занятие тем, что вам необходимо, и занесите его в свой распорядок дня. Относитесь к этому, как к работе. Вы же не можете не сдать работу в установленный срок и будете заниматься ею, даже если вам очень лень, хочется спать, по телевизору идет новый фильм или друзья настойчиво зовут встретиться...

– Подумайте, чем можно порадовать себя после того, как необходимое действие будет выполнено. И не забывайте каждый раз доставлять себе какие-то положительные эмоции – так привычка сформируется гораздо быстрей.

– Продержитесь в таком режиме хотя бы 40 дней. Напоминайте себе, что это всего лишь чуть больше месяца, такой срок можно потерпеть. Психологически такая установка будет восприниматься гораздо легче, чем «на всю жизнь» или хотя бы «на ближайший год».

Психологи утверждают, что на выработку новой привычки человеку требуется примерно 21 день, еще 19 дней необходимо для ее закрепления. Таким образом, делая все правильно, именно через 40 дней вы научитесь выполнять желаемое действие без каких-либо волевых усилий.

Но помните, что если вы хотя бы один раз дадите себе расслабиться и не выполните необходимое действие, отсчет 40 дней вам придется начинать с самого начала.

У вас все получилось? Прекрасно! Значит, пора выбирать следующую.