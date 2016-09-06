10 правил красивой старости

Клинический психолог и сексолог Вероника Степанова объяснила Sobesednik.ru, как встретить старость достойно.

– Никому не нужны старые, бедные и больные, – констатирует Вероника. – Всем нужны молодые, здоровые и богатые – это факт. Поэтому нужно заранее подумать о том, как состариться красиво и жить комфортно. Старость должна быть чем-то компенсирована, иными словами, я должна позволить себе то, что не позволяла в молодости. Об этом нужно позаботиться заранее, начинать уже сейчас.

1. Правило номер 1 – самообеспечение. Первый шаг – смещаем ракурс внимания с того, кто и как на меня посмотрел, какая морщинка прибавилась, на себя – а что я сама себе могу дать, комфортно мне сейчас или нет.

2. Следующее правило – иметь дело своей жизни. Когда старишься, имея дело своей жизни, то каждый прожитый день идет в плюс. Не вздумайте мечтать о пенсии и уходить с работы, трудитесь до тех пор, пока вы дышите, но важно, чтобы работа была любимая. В противном случае велик риск старческого маразма: после 70 лет некоторые не узнают своих детей и мажут стены фекалиями. Если мы этого не хотим, то голова должна постоянно работать. Просто читать на пенсии книги – этого недостаточно, человек должен постоянно решать интеллектуальные, логические задачи – и каждый раз новые. Отличный способ профилактики старческого слабоумия – изучение иностранных языков.

Вероника Степанова Фото: архив редакции

3. Очень важный аспект для красивой старости – хобби. Набирайте как можно больше интересных дел, которыми вы живете: йога, плавание, ландшафтный дизайн, вязание, рисование – все, что душе угодно. В вашу жизнь должны входить всё новые и новые увлечения. Это про самообеспечение – если сама могу себя порадовать, то я не ищу поддержку от мужчины, от его оценки.

4. Следующий аспект – красота, здоровье, гигиена. Начнем с красоты – в погоне за молодостью очень важно не переусердствовать, особенно с пластическими операциями, с подтяжками. То, что сейчас творится – это что-то страшное: уже очень молодые девушки (что с ними будет после 40, представить себе страшно) все на одно лицо. Острый нос, губы-пельмени и толстые брови. В 90% случаев это изможденные и изуродованные лица. Красота – прежде всего физическое и психическое здоровье. Детский режим дня – до 23:00 ложиться, спать 8–9 часов, отсутствие вредных привычек, потребление большого количества овощей, фруктов, физическая активность. Вот это на самом деле и есть залог красоты, а не походы в салоны.

Следующий момент – гигиена. Представьте себе на минутку, что вы садитесь в автобус с русскими пенсионерами: вы испытаете брезгливость от стойкого запаха нафталина, яиц, валокордина, затхлой одежды. А потом попробуйте мысленно пересесть в автобус с европейскими пенсионерами: запах свежего кофе, «Шанель», белоснежные улыбки. Понятно, что у всех было разное прошлое, поэтому никого не хочу обидеть. С возрастом наша «вкусняшность» уходит, после 40 лет уже все по-другому. Гигиена должна быть другой, более тщательной, чем в молодости. Все должно благоухать.

«Не мечтайте о пенсии, надо работать до последнего» Фото: Shutterstock

5. Отдельно скажу об эмоциональных проявлениях: имеет смысл периодически посещать психолога, если сталкиваетесь с депрессией, завистью или гневом. Часто смотришь на женщину: красивая, но сразу видно, что злая – это ее старит, печаль тоже существенно прибавляет возраст. Ворчливость превращает женщину в бабушку. Наше внутреннее состояние сильно влияет на внешние проявления. Поэтому важно уделять внимание гигиене души – посещать психолога. Улыбка, энергия молодят. Когда проходишь около подростков, чувствуешь энергию молодости, а возле бабушек пахнет смертью.

6. Ригидность мышления часто встречается у пожилых людей. Очень важно идти в ногу со временем, а не застревать в прошлом. Все авиабилеты, отели бронируйте через интернет. Нежелание осваивать новое приведет вас к регрессу.

7. Финансовое состояние – уже сегодня вы должны подумать о том, что вас будет кормить в старости. То ли это будет бизнес, пусть и небольшой, то ли сдача недвижимости.

Европейские пенсионеры счастливее наших, они тщательнее заботятся о себе Фото: Shutterstock

8. «Здесь и теперь» – мы боимся старости, в которой заложен страх смерти, но она может произойти в любом возрасте. Включайте эту экзистенциальную идею «здесь и теперь», наслаждайтесь настоящим моментом, и тогда страха старения у вас не будет.

9. Что такое соответствие возрасту? Неприятно же, когда дедуля приходит на молодежную дискотеку и начинает там плясать, клеить девочек. Я понимаю, что душа его молода, но нужно все-таки включать критику и идти в сторону достоинства. То же самое с женщиной. Когда она в 50–60 лет надевает боди, например, или другие эротические наряды, это некрасиво, в какой бы прекрасной физической форме она ни была. Секс – это молодость, а когда, особенно на сцене, 60-летняя бабушка трясет грудью, на это неприятно смотреть. С определенного возраста акценты надо менять, секс остается, но уже не во главе угла.

10. У каждого возраста есть свои преимущества. Я, как клинический психолог, набираю свой сок, значимость с годами, ровно так же, как и вы – специалисты в своей области: врачи, преподаватели, юристы. Гораздо больше буду доверять врачу, которому не 20 лет, а кто старше, а значит, опытнее. Помните: у любого возраста много своих преимуществ.