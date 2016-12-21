Пассажир погиб на "Выхино", оказавшись между двумя вагонами

Утром 21 декабря на станции московского метро «Выхино» погиб пассажир. Поезда на «фиолетовой» ветке задерживаются.

Как пишет Life, по предварительным данным, пассажир на станции метро «Выхино» Таганско-Краснопресненской линии метро упал на рельсы, после чего его зажало между двумя вагонами поезда.

Движение на линии временно приостановлено. Движения нет в обе стороны на участке между станциями «Текстильщики» и «Жулебино», на вход и выход закрыты станции «Кузьминки» и «Рязанский проспект».

При этом, как сообщает РИА «Новости», движение от станции «Текстильщики» до «Планерной» осуществляется в обычном режиме.