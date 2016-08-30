Происшествия
Источник: Зарубежные СМИ
11:18, 30 Августа 2016 Версия для печати

Американец планировал покушение на Барака Обаму на курорте

ФБР арестовало жителя США за подготовку убийства Обамы. У подозреваемого были обнаружены огнестрельное и холодное оружие.

Житель штата Массачусетс 40-летний Джозеф Гаргьюло был арестован агентами Федерального бюро расследований США. Об этом сообщает телеканал Fox News. По информации ФБР, во время обыска у него дома были обнаружены огнестрельное оружие, патроны, а также охотничьи ножи, электрошокеры и взрывчатка.

«Гаргьюло публично заявлял о желании убить президента США, если такая возможность представится во время отдыха Обамы на курорте для игры в гольф на острове Мартас-Винъярд», – рассказал телеканал со ссылкой на материалы ФБР. Известно также, что операция была проведена по наводке, полученной в июле от человека, знакомого с Гаргьюло.

Как сообщают в американской федеральной правоохранительной структуре, мужчина закупился компонентами для винтовки AR-15, а также смесью термита, используемого для изготовления взрывчатки. Кроме этого сообщается, что Гаргьюло обладал нестабильной психикой, долгое время употреблял стероидные препараты и находился в подавленном состоянии. Он также неоднократно грозился расправиться с сотрудниками правоохранительных органов Америки и мусульманами.

Сухорукова Анастасия

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