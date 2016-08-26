Происшествия
Источник: Агентство "Москва"
15:55, 26 Августа 2016 Версия для печати

Мосгортранс предъявит претензию водителю, протаранившему трамвай

В Москве водитель легковушки стал причиной схождения трамвая с рельсов. Водитель проигнорировал знак и протаранил трамвай.

Как передает агентство «Москва», инцидент произошел в Северном округе столицы, в районе Коптево.

«В пятницу в 11:15 в Соболевском проезде произошло ДТП с участием легкового автомобиля и трамвая, следовавшего по маршруту №30. Водитель легкового автомобиля грубо нарушил ПДД, проигнорировав знак "Уступи дорогу", и совершил столкновение с трамваем. В результате инцидента произошел сход трамвайной тележки. Трамвай получил технические повреждения», — пояснили агентству в пресс-службе Мосгортранса. Столкновение случилось недалеко от дома №21 между остановками «Коптевский рынок» и «Коптевская улица».

Сообщается, что в результате произошедшего никто не пострадал. Однако Мосгортранс намерен предъявить водителю претензию как по поводу ущерба трамвайному вагону, так и по поводу вызванной аварией задержки движения автотранспорта.

На данный момент движение на перекретке Соболевского проезда и Коптевского бульвара восстановлено – об этом сообщили в московском управлении ГИБДД.

Сухорукова Анастасия

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Россия встревожена непредсказуемостью Турции?
17:13, 26 Августа 2016
Были или нет переговоры главы Генштаба РФ с турецким коллегой и что там могли обсуждать, узнал у экспертов Sobesednik.ru
»
Андрей Туманов: Августовские хлопоты, или Что делать на огороде в конце лета
17:03, 26 Августа 2016
Главный садовод России Андрей Туманов рассказал Sobesednik.ru, на каких работах в огороде сейчас надо сконцентрироваться
»
Ирина Петровская о министре Мединском: Было бы смешно, не будь так грустно
16:45, 26 Августа 2016
Стремление министра победить лидера проката, «Отряд самоубийц», «патриотическим кино» обсудил с критиком Sobesednik.ru
»