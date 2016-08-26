Мосгортранс предъявит претензию водителю, протаранившему трамвай

В Москве водитель легковушки стал причиной схождения трамвая с рельсов. Водитель проигнорировал знак и протаранил трамвай.

Как передает агентство «Москва», инцидент произошел в Северном округе столицы, в районе Коптево.

«В пятницу в 11:15 в Соболевском проезде произошло ДТП с участием легкового автомобиля и трамвая, следовавшего по маршруту №30. Водитель легкового автомобиля грубо нарушил ПДД, проигнорировав знак "Уступи дорогу", и совершил столкновение с трамваем. В результате инцидента произошел сход трамвайной тележки. Трамвай получил технические повреждения», — пояснили агентству в пресс-службе Мосгортранса. Столкновение случилось недалеко от дома №21 между остановками «Коптевский рынок» и «Коптевская улица».

Сообщается, что в результате произошедшего никто не пострадал. Однако Мосгортранс намерен предъявить водителю претензию как по поводу ущерба трамвайному вагону, так и по поводу вызванной аварией задержки движения автотранспорта.

На данный момент движение на перекретке Соболевского проезда и Коптевского бульвара восстановлено – об этом сообщили в московском управлении ГИБДД.