Карту с омбудсменом по правам инвалидов разыграют перед выборами?

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Политика

Ушаков Олег 14:45, 18 сентября 2017
Global Look Press

Депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин оценил перспективы создания должности уполномоченного по правам инвалидов.  

18 сентября ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий создание должности уполномоченного при президенте РФ по защите прав инвалидов. Авторы инициативы предлагают назначать уполномоченного с учётом мнения общественных объединений инвалидов сроком на пять лет, но не более чем на два срока подряд.  

Первый замглавы комитета Госдумы по образованию и науке, первый вице-президент Паралимпийского комитета РФ, вице-президент Всероссийского общества слепых Олег Смолин заявил Sobesednik.ru, что он всецело поддерживает эту инициативу. По его словам, в России есть уполномоченный по правам ребёнка и уполномоченный по правам предпринимателей, а инвалиды нуждаются в защите своих прав никак не меньше, чем дети и бизнесмены:

– Хотя в последнее время законодательство вроде повернулось лицом к людям с инвалидностью, дела обстоят очень и очень сложно, в том числе потому, что далеко не все люди с инвалидностью по разным причинам могут защитить свои права. В России крайне сложное законодательство, нормальному человеку, не юристу в нём трудно разобраться. Нанимать юристов у людей с инвалидностью, как правило, нет возможностей.

К тому же люди с нарушением зрения и слуха ограничены в доступе к информации, люди на колясках ограничены в доступе к зданиям, куда нужно ходить и защищать свои права. Ну а люди с ментальными нарушениями по определению нуждаются в том, чтобы сплошь и рядом их интересы представляли другие люди. Если уж появился уполномоченный по правам бизнесменов, то существует гораздо больше оснований для того, чтобы появился уполномоченный по правам инвалидов. Мне кажется, этот законопроект справедлив, – сказал Олег Смолин. 

Олег Смолин // Фото: Global Look Press

Согласно законопроекту ЛДПР, уполномоченный по правам инвалидов будет рассматривать жалобы инвалидов, участвовать в судебных процессах, запрашивать необходимые документы и сведения, а также без специального разрешения посещать места содержания под стражей подозреваемых в совершении преступлений. Уполномоченный, как следует из документа, сможет создавать экспертные и консультативные советы, рабочие группы и другие совещательные органы, действующие на общественных началах.

В феврале 2016 года Госдума уже отклоняла законопроект КПРФ и ЛДПР о введении должности уполномоченного по правам инвалидов в России. Это решение объяснялось, в частности, тем, что защитой прав инвалидов и так занимается ряд консультативных органов, комиссий и уполномоченных должностных лиц. Одним из соавторов «зарубленной» инициативы был Олег Смолин. В этот раз, по мнению депутата, у законопроекта есть шансы быть одобренным: 

– Я не знаю, происходили ли переговоры с правительством. Но, во-первых, мы находимся накануне президентских выборов. Президент и его команда нуждаются в популярных решениях и при этом недорогостоящих. Одним из таких решений может быть этот законопроект, превращающийся в закон. Во-вторых, есть старая формула «делай что должно – будь что будет», – отметил Смолин, припомнив историю своего законопроекта об индексации пенсий работающим пенсионеам, который отклонили в апреле, но который теперь снова вносится в нижнюю палату после получения новых данных о ситуации в пенсионной сфере.  

Sobesednik.ru спросил Олега Смолина, кто мог бы занять должность уполномоченного по правам инвалидов, а также согласился бы он сам взять на себя эту ответственность. 

– Свято место пусто не бывает. У нас достаточно много людей, в том числе среди депутатов Госдумы, с богатым опытом, хорошей квалификации и с всероссийским именем. Но не будем делить шкуру неубитого медведя: сначала должен появиться закон. Такие вопросы решаются на уровне администрации президента, – заявил Смолин.  

Теги: Госдума

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