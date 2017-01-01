Депутат Госдумы пригрозил голодовкой "до гроба" в Находке

Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Андрейченко и его соратники объявили бессрочную голодовку в Находке.

Андрей Андрейченко сообщил на своей странице в Facebook, что 10 сентября на выборах депутатов Думы Находкинского городского округа зарегистрировали «огромное количество нарушений», включая подкуп избирателей. По его словам, досрочно проголосовало 6679 человек, то есть более 25% от числа всех проголосовавших.

Бессрочная голодовка, которая проходит в штабе ЛДПР, началась вечером 15 сентября. К акции ежедневно присоединяется как минимум по два активиста партии.

«Нам ничего не остаётся, [кроме] как идти на крайние меры, лично я прекращу голодовку только тогда, когда наши требования будут исполнены, либо [пока] меня не унесут ногами вперёд», — сказал Андрейченко. «Прекратим голодовку только в гробу», — пригрозил парламентарий.

Отметим, что на выборах в гордуму Находки первое место заняла «Единая Россия», второе — КПРФ, третье — ЛДПР.