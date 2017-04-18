Политика
Источник: Ведомости
17:46, 18 Апреля 2017 Версия для печати

КПРФ запретила Рашкину спрашивать Медведева о коррупции

Депутату ГД Валерию Рашкину запретили спрашивать Дмитрия Медведева о расследовании ФБК.

В марте Sobesednik.ru писал, что депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин попросил СК проверить информацию о коррупционной деятельности премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Это случилось после того, как Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал фильм «Он вам не Димон».

Как пишут «Ведомости», 18 апреля руководство партии КПРФ постановило, что Валерий Рашкин не будет задавать вопрос о расследовании Алексея Навального на правительственном часе в Госдуме. «И других тем для вопросов полно», – объяснили своё решение в руководстве фракции. Один из коммунистов сказал изданию, что все политики должны быть такими, как Рашкин, но это невозможно.

19 апреля Дмитрий Медведев представит депутатам отчёт правительства и ответит на вопросы, связанные с социальными и экономическими темами.

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