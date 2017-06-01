ДАР Медведева. Как связаны премьер и финансово-промышленная группа

Как стало известно Sobesednik.ru, вокруг премьера Дмитрия Медведева образовалась целая финансово-промышленная группа.

То, что интересы Дмитрия Медведева обслуживает фонд региональных некоммерческих проектов «ДАР» – не сек­рет. Sobesednik.ru впервые писал об этом еще шесть лет назад.

Однако за эти шесть лет ситуация изменилась: и сам вроде бы некоммерческий ДАР ударился в коммерцию, и премьер сегодня богат уже не ДАРом единым: этот фонд стал родоначальником целой сети связанных друг с другом фирм, распутать которую взялся Sobesednik.ru.

Формально — особняком

Изначально усадьбу Миловка в Плёсе, в которой любит отдыхать премьер, реставрировал именно фонд ДАР. В тот момент наблюдательный совет фонда возглавлял Илья Елисеев, приятель Дмитрия Медведева по юрфаку, а гендиректором ДАРа был бывший ученик Елисеева Филипп Полянский.

Сегодня Полянский формально – в свободном полете: на него записано 70% уставного капитала «Цертум-Инвеста». Но первое время эта компания была зарегистрирована по одному адресу с рядом других имеющих отношение к ДАРу фирм. И это не единственное, что сближает «Цертум-Инвест» с фондом.

В 2009 году структура Полянского приобрела особняк графа Кушелева-Безбородко в историческом районе Петербурга. Тогда бизнесмен выложил за здание 740 млн рублей, а сейчас выручка только от продажи квартир в этом клубном доме может составить до 2,5 млрд рэ. Правда, достанутся эти миллиарды не совсем Полянскому. Пять лет назад тот уступил дом фонду ДАР, вроде как некоммерческому.

5 лет назад ДАРу «достался» этот питерский особняк.

Квартиры в нем продаются за 172 млн рублей!

При этом у ДАРа, кроме северо-западного, есть еще шесть официальных филиалов в разных уголках страны: на Дальнем Востоке, в Ижевске, Твери, на Урале, Байкале, Кавказе. Так что Миловка в Плёсе – это лишь то, о чем больше всего известно.

Головачев всему

По документам учредитель ДАРа – компания «Левит» газового олигарха Леонида Михельсона. Однако Михельсон в интервью «Ведомостям» уже заявлял, что лично в управлении фондом не участвует. Для этого была создана управляющая компания фонда ДАР, позднее переименованная в ООО «Орион».

В 2008 году УК фонда ДАР возглавляла Ольга Травина, нынешний учредитель другого фонда – Социально-культурных инициатив (ФСКИ), где президент – Светлана Медведева. Объединяли эти структуры общий адрес и телефон.

С 2014 года во главе «Ориона» оказался бизнесмен Виталий Головачев. До этого Головачев был гендиректором Фонда поддержки зимних олимпийских видов спорта (ФПЗОВС). Именно на этот фонд два с половиной года назад ДАР переоформил дом приемов «Псехако» в Красной Поляне, в котором во время визитов в Сочи останавливается Дмитрий Медведев.

По документам единственным учредителем ФПЗОВС является УК «Меритаж». Сейчас эта УК принадлежит тому же Виталию Головачеву, но до него ею владели однокурсник Медведева Алексей Долгушевский и одна из «дочек» «Ориона» – «Гарант-Клуб», учредителем которого был опять-таки Долгушевский.

В 2010 году, когда Дмитрий Медведев занимал пост президента, кремлевский завхоз Владимир Кожин уступил «Гарант-Клубу» под застройку 20 га казенного леса на Рублевке за 2,5% кадастровой стоимости.

Виталий Головачев общаться с Sobesednik.ru отказался.

Кино, вино, дом…

Также имя Головачева встречается среди учредителей Главкино – одного из крупнейших кинотелевизионных концернов СНГ, где снимался недавний «Викинг». Первым (и постоянным) клиентом концерна стала Comedy Club Production, к актерам которой неравнодушен премьер-министр.

Одновременно Головачев остается единственным учредителем Фонда поддержки социально значимых госпроектов (Соцгоспроект). Формально это независимая контора, однако у филиалов «Ориона» и одной из «дочек» Соцгоспроекта (УК «Стратегия») – общий адрес в Приволжске Ивановской области. Да и возглавляет «Стратегию» бывший гендиректор «Ориона» Николай Базлов.

Руководит Соцгоспроектом еще один однокурсник Медведева – Алексей Четвертков.

– В университете они общались, но не теснее обычного, – вспоминает их общий знакомый Виктор Луговой. – В прокуратуре Алексей был следователем по особо важным делам, но он – человек упертый. Его нельзя купить. Поэтому там он так и не нажил себе латифундий.

Руководит Соцгоспроектом еще один однокурсник Медведева – Алексей Четвертков

Зато теперь Четвертков управляет латифундиями чужими. Соцгоспроект и его дочерняя компания «Грин Ярд» стали собственниками роскошной усадьбы в рублевском селе Знаменское.

Еще одна из «дочек» Соцгоспроекта – краснодарский «Скалистый берег» – занимается производством вина. Через «Техинпро» эта фирма связана с агрокомплексом «Мансурово» (27 тыс. га земли и более 3 тыс. голов крупного рогатого скота). Экс-гендиректор агрокомплекса Наталья Харитонова – бывшая студентка Дмитрия Медведева. Кроме нее, в руководстве компании засветились однокурсник премьера Илья Елисеев, связанный с фондом ДАР, и кузен чиновника Андрей Медведев.

«Курскпромтеплица», четвертая «дочка» Соцгоспроекта, также связана с именем Андрея Медведева. Тот руководит учрежденным им совместно с «Курскпромтеплицей» тепличным комбинатом «Сейм-Агро». А Наталья Харитонова возглавляет сегодня Научно-исследовательский центр традиционных технологий производства продуктов питания. Расположен этот центр в том же здании, что и приволжские филиалы УК «Стратегия» и «Ориона».

Бывшая студентка премьера Наталья Харитонова впряглась... в руководство агрохолдингом. И не только им

– Это случайность, – пояснила Наталья. – Просто в Приволжске есть лишь одно приличное здание, где можно разместиться.

Но почему Приволжск? Именно в Приволжском районе Ивановской области находится та самая медведевская усадьба Миловка, в которой есть собственное животноводческое хозяйство (см. «Собеседник» №4). Впрочем, Харитонова заверила, что ее нынешняя деятельность с фондом ДАР не связана.

На деревню — «Градиславе»

Нынешний держатель усадьбы Миловка, некоммерческий фонд содействия сохранению историко-культурного наследия «Градислава», получил эту недвижимость от ДАРа в дар (буквально – по договору пожертвования от 02.11.2012). Но от фонда ДАР он независим. Формально.

Однако учредитель «Градиславы» Леонид Рубцов одновременно возглавляет «дочку» Соцгоспроекта «Грин Ярд». Михаил Волков, глава и совладелец дочерней компании «Градиславы» – ООО «Заволжское», был гендиректором фирмы «Русский брокер», которой в разные годы руководили и владели Наталья Харитонова и Алексей Четвертков. А бывший босс «Градиславы» Андрей Жменя через работу в фирмах «Скалистый берег» и «Стройстандарт» связан с гендиректором «Ориона» Виталием Головачевым и тем же Четвертковым из Соцгоспроекта.

Миловку «Градислава» получила даром

Нынешний гендиректор «Градиславы» Иван Карабинский в интернете позиционирует себя как «руководитель» фонда ДАР, хотя, по данным ЕГРЮЛ, он ДАР не возглавлял никогда.

На просьбу Sobesednik.ru пояснить, на кого же он, собственно, работает, Иван Карабинский ответить затруднился. А на вопрос о возможной аффилированности «Градиславы» и ДАРа предложил направить ему официальный запрос Почтой России. Правда, сразу оговорился, что ответ не гарантирует:

– Я этого делать не обязан.

Раз Травин, два Травин

Еще одна фамилия: когда «Орион» назывался УК фонда ДАР, его соучредителем в трех уже несуществующих компаниях (управляющие недвижимостью калининградский «Сириус», ростовское «РЭП №1» и дальневосточное «РЭП №2») был некий Алексей Травин.

Сегодня Алексей Травин владеет еще двумя десятками фирм, часть из которых входит в группу компаний «Контур» – это, как сказано на сайте «Контура», «более 10 частных охранных предприятий по всей России, включая Крым». До Травина одним из ЧОПов группы владела уже упомянутая бывшая студентка Медведева Наталья Харитонова.

Сегодня компании Алексея Травина получают миллионные госзаказы от «Газпрома», МИДа, МВД… А в 2012 году его «Контур» даже получил особую благодарность за «высокий профессионализм и компетентность сотрудников» от... Фонда социально-культурных инициатив, в числе учредителей которого сегодня значится Ольга Травина. Благодарность подписали лично президент ФСКИ Светлана Медведева и другой учредитель фонда – Дмитрий Соловьев.

Кстати, Соловьев оказался также основателем столичной фирмы «Наутилус» (обслуживает морской и речной транспорт) – та зарегистрирована по одному адресу с «дочкой» «Ориона» – «Гарант-Клубом», – принадлежит другу Виталия Головачева Николаю Пучкову, а руководит ею Станислав Осмоловский, гендиректор «Скалистого берега», «дочки» Соцгоспроекта…

И так продолжать можно очень долго – десятки компаний связаны друг с другом и с Дмитрием Медведевым, но премьер во всех этих хитросплетениях вроде и ни при чем. А в не принадлежащей ему Миловке чиновник отдыхает на одну зарплату. Это у него такой особенный ДАР.

Цифра

25.412.391.000 рублей составляли активы только собственно фонда ДАР на начало прошлого года (по данным бухгалтерской отчетности по РСБУ). Активы всей группы компаний гораздо солиднее.

Кто с кем связан?

В этой неформальной бизнес-структуре – не менее сотни различных структур, большинство из которых связаны между собой общими руководителями, учредителями, телефонами или адресами. «Стройтехинвест», «Альтер», «Базис-Директ»… Среди сфер их деятельности – промышленное производство и сельское хозяйство, консалтинг и торговля, охранная деятельность и охота, клининг и грузоперевозки, строительство и биржевая игра…