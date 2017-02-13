Политика
16:20, 13 Февраля 2017 Версия для печати

Тимбилдинг для губернаторов: зачем глав регионов созывают в Москву

«Главы регионов стали уже более техническими персонами, а не "тяжеловесами"»
«Главы регионов стали уже более техническими персонами, а не "тяжеловесами"»
Фото: kremlin.ru

Sobesednik.ru выяснил, кого и чему научат на семинарах по внутренней политике, учрежденных по распоряжению Путина.

Владимир Путин распорядился провести в 2017 году шесть семинаров по вопросам внутренней политики. Согласно официальному распоряжению президента, они пройдут на базе Корпоративного университета Сбербанка. Число участников каждого мероприятия установлено до 300 человек, они будут продолжаться до четырех дней.

Обычно участниками подобных семинаров становятся главы субъектов и вице-губернаторы, рассказывает гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. На них они имеют возможность познакомиться друг с другом, с руководителями администрации президента и пообщаться с экспертами.

— Такие семинары в первую очередь важны для личной коммуникации. Одно дело — распоряжения, другое — личный контакт. Тем более и президентские выборы на носу, а некоторые губернаторы считают, что их это не касается. Поэтому нужно мобилизовать, рассказать, что и как следует делать. Ведь главы регионов стали уже более техническими персонами, а не «тяжеловесами», — отмечает Гращенков.

Дают установки на таких семинарах и по другим темам — например, по развитию IT-технологий, по реформе местного самоуправления, добавляет политолог. Однако в практическом плане эти семинары пока не очень эффективны, оговаривается он.

Семинары для региональных чиновников практиковали и прежние руководители АП: глава Сергей Иванов и его первый зам Вячеслав Володин. Новый куратор внутриполитического блока Кремля Сергей Кириенко свой стартовый тренинг для вице-губернаторов провел в конце декабря.

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