Единый кандидат от оппозиции в мэры Москвы: есть ли шанс?

Дмитрий Гудков намерен выступить кандидатом от демоппозиции на выборах мэра Москвы в 2018-м, узнал Sobesednik.ru.

Способна ли оппозиция в принципе выдвинуть единого кандидата?

Сергей Митрохин, глава мос­ковского отделения «Яблока»:

– Единый кандидат на этих выборах должен быть не от какой-то оппозиции, а от москвичей. Это должна быть оппозиция г-ну Собянину, ведь с его позицией многие в столице не согласны. Дмитрий Гудков не ходил стенка на стенку вместе с москвичами, протестующими против точечной застройки. Он вообще незнаком с работой в Москве, с проблемами города. Мне кажется, выдвижение его единым кандидатом будет ошибкой.

Алексей Макаркин, политолог:

– Случаи, когда оппозиция смогла договориться, были. Когда тот же Гудков в сентябре выдвигался в округе Тушино, ПАРНАС не стал выставлять там своего кандидата. И от ПАРНАСа же выдвигались многие кандидаты «Открытой России». Так что это возможно. Но есть проблема: хватит ли по итогам голосов для мандатов. На тех же выборах мэра оппозиции следует озаботиться не единым кандидатом, а преодолением муниципального фильтра.

Лев Гудков, директор Аналитического центра Ю. Левады:

– Это зависит от способности нашей оппозиции прийти к некоему соглашению. До сих пор такой опыт давал довольно печальные результаты. Но если это удастся, то у оппозиции все-таки есть большой ресурс поддержки.

Наталья Пелевина, член политсовета ПАРНАСа:

– На выборах мэра Москвы в 2013-м многие оппозиционные политические силы объединились вокруг Алексея Навального. Могу сказать, что сейчас коллеги по оппозиции готовы поддержать кандидатуру Дмитрия Гудкова, ПАРНАС готов – 100%. И может, у нас будет хорошая новая история оппозиции.