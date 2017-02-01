Неприкосновенные и конспирология: как воскресает карьера Сердюкова

Как скандально известный экс-министр Сердюков вновь попал в число кандидатов на высокий пост, объяснил эксперт.

Как сообщает «Коммерсантъ», экс-министр обороны Анатолий Сердюков может пойти на повышение и стать заместителем главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Источники издания назвали его постминистерскую (с 2013 года) карьеру «головокружительной»: сейчас он курирует в «Ростехе» всю авиаотрасль и является членом правления госкорпорации.

Коротко напомним всю действительно головокружительную карьеру г-на Сердюкова. В 1984 году он окончил Ленинградский институт советской торговли, после чего вплоть до 2000 года усиленно торговал мебелью. Но в 2000 году в его жизни произошло чудо: он женился на дочке Виктора Зубкова, тогда — замминистра по налогам и сборам. И как по волшебству мебельщик в одночасье сделался крутым госчиновником, по пути оброс учеными степенями, а в феврале 2007 года стал целым министром обороны.

Сначала было смешно, но потом возник известный коррупционный скандал. Сердюкову и его ближайшей «подельнице» Евгении Васильевой инкриминировались миллиардные хищения. В результате нашему герою было предъявлено обвинение в халатности. Вины он не признал и был позднее амнистирован как защитник Отечества. А подельница выплатила весь вменяемый ущерб и отделалась короткой поездкой в колонию — ныне она тоже на свободе.

— Новость о Сердюкове не стала неожиданностью, — говорит профессор факультета политологии НИУ ВШЭ Юлий Нисневич. — Эта история тянется с дела «Оборонсервиса», когда стало известно, что министр вместе с подчиненными ворует миллиардами. У нас много говорится о борьбе с коррупцией, но всегда при этом появляется каста «неприкосновенных», которой все сходит с рук. И Сердюков — классический тому пример. Его на некоторое время устранили от дел, поместили на тихую должность, а теперь, видимо, посчитали, что страсти уже улеглись.

Юлий Нисневич Фото: архив редакции

Есть еще один возможный вариант, тема, на которую стараются не говорить — это существование кланов, на самом деле управляющих страной, — говорит эксперт. — И все скандалы во власти происходят тогда, когда эти кланы о чем-то не договариваются. По этой версии, Сердюков состоит в некой группировке, в которую входит Чемезов и которая в свое время делегировала его в Министерство обороны. В свое время их влияние ослабло, что стоило Сердюкову должности, но «товарищи» не дали его «съесть», и вот теперь он один из кандидатов в заместители главы «Ростеха». То есть, возможно, происходящее указывает на принадлежность Сердюкова, Чемезова (и ряда других лиц. — Авт) к такой группировке и на сферы ее влияния. Но это только догадки, — подчеркивает Юлий Нисневич.