Возвращение генералиссимуса. Сталин снова с нами?

Sobesednik.ru узнал у известных людей об их отношении к открытию памятников Сталину в России.

На минувшей неделе в России появилось три новых памятника Иосифу Сталину: в Архангельске, во Владивостоке и в селе Куйбышево Ростовской области. Инициативы коммунистов не всегда находят понимание со стороны властей и общественности, однако это не останавливает инициаторов увековечивания памяти бывшего советского руководителя. Почему никак не удается закрыть эту тему?

Олег Орлов, «Мемориал»:

– Бесконечные взывания к духу Сталина соответствуют настроениям народа. Большинство населения не перестает получать мазохистское удовольствие от ощущения себя винтиками. Пока менталитет не поменяется, ничего не изменится. Мы так и будем отставать от всего мира.

Максим Суханов, актер (сыграл Сталина в фильмах «Дети Арбата» и «Утомленные солнцем 2»):

– С учетом того, что этот человек сделал, нужно просто запретить установку памятников, а его записать в самые большие преступники. Но голое запрещение ни к чему не приведет, должно еще параллельно идти и просвещение. Нужно, не переставая, говорить о миллионах невинно загубленных людей.

Максим Суханов Фото: Global Look Press

Всеволод Чаплин, протоиерей РПЦ:

– Почитание Сталина существует из-за того, что в 90-х годах некоторые люди в России безнаказанно завладели народной собственностью. Поэтому есть огромный спрос на такого политика, который сможет их остановить. Конечно, Сталин далеко не однозначная историческая фигура. Но ничуть не хуже Ленина, памятники которому установлены по всей стране.

Лев Шлосберг, политик:

– Процесс расследования деяний сталинизма, начатый на ХХ съезде правящей коммунистической партии, не был доведен до логического финала. За политической оценкой не последовало юридической. В этом и причина рецидивов и того, что вокруг Сталина начинают формировать мифы – не только как об успешном руководителе, но и оправдывающие его методы управления. Это очень опасно.