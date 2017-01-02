Политика
Источник: ABC
08:45, 02 Января 2017 Версия для печати

Конгресс США хочет помешать Трампу отменить санкции против РФ

Конгресс США пообещал оказать противодействие Дональду Трампу, если он решит снять санкции с России.

Член палаты представителей от Демократической партии Адам Шифф в эфире телепрограммы «Эта неделя с Джорджем Стефанопулосом» на канале ABC заявил, что Конгресс намерен настаивать на усилении антироссийских санкций в случае, если избранный президент США Дональд Трамп попытается отменить их.

«Мы считаем, что нужно сделать еще больше. Честно говоря, не думаю, что уже принятые меры могут оказывать достаточный сдерживающий эффект», – заявил конгрессмен, отметив, что стоит ожидать «еще более решительных действий» со стороны Конгресса, если Трамп решит отменить санкции.

По мнению Шиффа, на ужесточении санкций будут настаивать не только представители Демократической партии, но и республиканцы, в том числе сенатор Джон Маккейн.

«Вы увидите, что такие республиканцы, как сенаторы Маккейн и Грэм и другие объединятся, чтобы получить более мощный пакет санкций», – уверен демократ.

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