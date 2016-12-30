Политика
Источник: kremlin.ru
15:49, 30 Декабря 2016 Версия для печати

Путин решил "не создавать проблем" для американских дипломатов

Президент России Владимир Путин принял решение не высылать американских дипломатов из страны.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что Госдеп США решил выслать из страны 35 российских дипломатов из-за того, что Россия якобы вмешивалась в избирательный процесс США. Глава МИД России Сергей Лавров предложил Владимиру Путину выслать американских дипломатов в ответ на санкции.

Путин в своем заявлении, опубликованном 30 декабря на сайте Кремля, заявил, что Россия не будет высылать американских дипломатов.

«Оставляя за собой право на ответные меры, мы не будем опускаться до уровня "кухонной", безответственной дипломатии и дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будем выстраивать исходя из политики, которую будет проводить администрация президента [США Дональда] Трампа», — сказано в сообщении.

Президент подчеркнул, что Россия не намерена создавать проблем для представителей дипмиссии: «Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать. Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники».

Путин также отметил, что шаги, предпринятые нынешней администрацией США, направлены «на дальнейший подрыв российско-американских отношений».

В своем заявлении российский лидер пригласил на Кремлевскую елку детей американских дипломатов, а нынешнего президента США Барака Обаму и избранного президента США Дональда Трампа и их семьи поздравил с Новым годом.

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