Политика
14:23, 30 Декабря 2016 Версия для печати

Леонид Радзиховский: Ещё бы отключили канализацию в посольстве США

Журналисты дежурят у посольства РФ в США
Журналисты дежурят у посольства РФ в США
Фото: Global Look Press

Леонид Радзиховский объяснил Sobesednik.ru, почему за три недели до ухода Барак Обама ввёл новые санкции против РФ.

Как писал Sobesednik.ru, администрация президента США Барака Обамы подготовила новый пакет антироссийских санкций в ответ на вмешательство РФ в президентские выборы. Под американские санкции попали ФСБ и ГРУ, двое российских хакеров, несколько лет разыскиваемых ФБР, а также несколько малоизвестных компаний, которые, в частности, сотрудничают с Минобороны и Минкомсвязи.

Кроме того, Госдепартамент объявил персонами нон грата 35 российских дипломатов, которые в течение 72 часов должны покинуть территорию США, несмотря на трудности с авиабилетами в праздничные дни. Американские власти также запретили дипломатам из РФ посещать дачи посольства в Pioneer Point в штате Мэриленд и дачу полпредства при ООН в Oyster Bay в Нью-Йорке. Эти объекты принадлежат России, но они находятся за пределами той зоны, где дипломаты могут передвигаться без уведомления Госдепа.

Журналист и публицист Леонид Радзиховский рассказал Sobesednik.ru о причинах и последствиях антироссийских санкций Америки:

– Судя по всему, это сочетание нескольких факторов. С одной стороны, это личная слабость характера Обамы, который в течение всего своего срока вёл очень непоследовательную и слабую политику в отношении России. Если ты являешься категорическим политическим противником России, то у тебя было восемь лет – а если говорить про историю с Украиной, у тебя было три года, – чтобы вводить санкции и делать сильные жесты. Вместо этого ты, как выражается Путин, сопли жевал. И вдруг за пять минут до отхода поезда, когда ответственность ты уже ни за что не несёшь, ты решил наверстать упущенное. Это выглядит очень жалко, даже не то что не по-президентски, а не по-мужски и не по-женски. Выглядит это истерично. Это первая проблема.

"Вместо этого ты, как выражается Путин, сопли жевал"
"Вместо этого ты, как выражается Путин, сопли жевал"
Фото: Global Look Press

А вторая проблема – это неумеренная активность самой России. Я склонен доверять информации, которую опубликовали американцы (вряд ли они её всю высосали из пальца), – что Россия действительно предпринимала хакерские атаки во время избирательной кампании. Я не знаю, сыграло ли это существенную роль в выборах – думаю, что не очень. Но в любом случае если вы начинаете такие действия против такой страны, как Америка, то понятно, что вас очень быстро вычислят и какой-то ответ будет. Вот ответ прилетает. Если эти действия привели к победе Трампа, то есть стали той самой пушинкой, которая сломала хребет верблюду, тогда, наверное, риск был оправдан, поскольку Россия, Путин были кровно заинтересованы в том, чтобы [к власти] пришёл Трамп и не пришла Клинтон. «Благодарность» за эти действия пришла. Если же эти действия не дали никакого существенного результата, а только привели к дополнительному осложнению отношений с Америкой, то зря это делали.

Третий фактор – это действия Конгресса. Конгресс – причём не только демократы, которые, конечно, по-прежнему против Трампа, но и республиканцы – не хочет налаживать отношения с Россией. Они находятся полностью в антироссийской парадигме. Зная, что Трамп может эти отношения начать налаживать, они спешат это дело заблокировать по мере своих возможностей: вносят разные резолюции и так далее. Потому что если указы Обамы Трамп отменить может как новый президент, то решения Конгресса он отменить, конечно, не может. Конгресс должен сам это отменять, а Конгресс очень легко вводит ограничения и очень плохо отменяет ограничения.

А итог такой, что намерения Трампа в отношении России – смягчить ситуацию, наладить экономические отношения, снять санкции – более или менее очевидны, много раз декларировались, но это намерения. А навстречу им идут уже поспешные, но быстро закрепляемые действия, которые формируют вполне определённый тренд. Сможет ли его Трамп преодолеть – это большой вопрос. Да и склонен ли он их преодолевать? Потому что Трамп президент специфический, внесистемный, ему надо налаживать отношения с истеблишментом. Это, мягко говоря, не диктатор. Это не Путин в России, это не человек, который может приказать Конгрессу, а это человек, который должен договариваться с Конгрессом. Система договоров сложная: я вам уступаю в таком-то, а вы мне уступаете в сяком-то, – сказал Леонид Радзиховский.

Леонид Радзиховский
Леонид Радзиховский
Фото: Кадр YouTube

Между тем американские журналисты сообщили, что первым ответом РФ на новые санкции стало закрытие англо-американской школы в Москве, где учатся дети дипломатов сотрудников посольств США, Великобритании и Канады. По словам политика Дмитрия Гудкова, в это учебное заведение ходят ещё и дети российских олигархов, чьи имена он не стал называть. Кроме того, по неофициальным данным, Россия запретила американским дипломатам посещать дом отдыха в Серебряном Бору. Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала информацию о закрытии школы ложью: «Видимо, Белый дом совсем обезумел и начал придумывать санкции против своих же собственных детей».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал американские санкции как проявление непредсказуемой и агрессивной политики администрации Барака Обамы, которая хочет испортить отношения с РФ и спутать внешнеполитические планы избранного главы США. Кремль, со слов Пескова, ответит на «акт агрессии» США, но спешить с ответными мерами не будет.

О российском ответе на санкции, про который рассказали американские СМИ, Леонид Радзиховский узнал от Sobesednik.ru. Такие меры он счёл смехотворными и выразил мнение, что ничего большего от России ждать не стоит:

– Наш ответ понятен – ответа у нас нет. Россия очень хочет наладить отношения с Трампом и, естественно, не делает ничего в надежде на то, что через три недели ситуация переменится. Разумный ответ, но боюсь, что одного бездействия России маловато для того, чтобы изменить политические действия Соединённых Штатов.

Считаю, что [серьёзных ответных действий] не будет. Но если вы мне сказали, что наши действия заключаются в том, что закрыли англо-американскую школу... Если это ответ, то что же тогда не ответ? Я бы ещё отключил канализацию в американском посольстве и запретил вход сантехнику – вот тут они бы поплясали, – сыронизировал Радзиховский.

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