Политика
Источник: ТАСС
14:38, 28 Декабря 2016 Версия для печати

Плаванию и хоккею посвятит Путин часть новогодних каникул

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о планах президента на новогодние каникулы.

Дмитрий Песков рассказал журналистам о том, что президент РФ Владимир Путин скорее всего уделит время занятию спортом на новогодних каникулах, пишет ТАСС.

«Наверняка можно предположить, что он использует какое-то свободное время для любимых им занятий спортом. Он и в хоккей играет, вы знаете, и плавает, и делает это, когда возможность предоставляется, на ежедневной основе», — сказал Песков.

Пресс-секретарь также отметил, что полноценных выходных у главы государства не бывает, ведь «так или иначе идут телефонные звонки, так или иначе по каким-то оперативным вопросам по многу раз в день он общается с членами кабинета [министров], он получает доклады по линии силовых ведомств, по линии силовых служб».

Песков также затруднился ответить на вопрос, что будет у президента на новогоднем столе, но отметил, что Путин предпочитает скромную здоровую еду.

«Я не знаю, что будет у президента на новогоднем столе в новогоднюю ночь. Вы знаете, что президент весьма скромен в плане пищевых предпочтений, более чем скромен, — сказал Песков. — Но что будет конкретно, я вам не могу сказать, все-таки это его личная жизнь, и вряд ли стоит туда вмешиваться».

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