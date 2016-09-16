Дмитрий Орешкин – о двух вариантах "провала" думских выборов

Эмоциональная реакция главы ЦИК РФ накануне думских выборов — свидетельство ее честности, считает известный политолог.

Как ранее сообщал Sobesednik.ru, глава ЦИК России Элла Памфилова заявила о готовности уйти в отставку в случае «провала» думских выборов: «Вы знаете, что за мной не заржавеет, я не раз подавала в отставку, когда была не согласна по принципиальным позициям». Также глава ЦИК РФ подчеркнула, что ее близкие, в том числе дочь, «не поедут жить ни в Штаты, ни в Великобританию» и «хотят жить в России». «Это моя страна, я хочу, чтобы здесь все было нормально», — заключила Памфилова, после чего, извинившись, прервала общение с журналистами и покинула зал, где оно проходило.

— Нужно понимать, что значит «провал» выборов в понимании Памфиловой, — говорит независимый политолог Дмитрий Орешкин. — Тут может быть два варианта. Первый — провал с точки зрения власти: это недопустимо низкие результаты «Единой России». А второе понимание «провала» — это когда гражданское общество, люди, население будут думать, что эти выборы были не настоящие, а фейковые.

Дмитрий Орешкин Фото: Global Look Press

Сегодня у меня состоится встреча с Эллой Памфиловой, и я обязательно спрошу у нее, что она имела в виду под «провалом», — пообещал Орешкин. — На самом деле важно понимать, что Памфилова все воспринимает очень близко к сердцу. Это не Чуров, который сидел похихикивал довольно цинично: мол, в Америке еще хуже. Она [Памфилова] устроена психологически немного по-другому: она дорожит своим имиджем и репутацией, в отличие от Чурова, который, я думаю, понимает свой имидж только как члена корпорации. Она все-таки с уважением относится к общественному мнению, избирателю. Я думаю, что с ее точки зрения «провал» — это если будет ощущение массового фальсификата.

Элла Александровна далеко не всесильна, — говорит политолог. — Думаю, изначально понятно, что ее власть не распространяется, например, на электоральную администрацию Чеченской республики. Я бы сказал, в этой республике не распространяется даже власть ФСБ или президентского совета по правам человека.

Провальные выборы в представлении Памфиловой, видимо, это нечестный подсчет голосов в Центральной России. С Татарстаном, Башкортостаном, Тывой, Дагестаном и другими северокавказскими республиками все понятно. Они кормятся за счет Москвы, и результаты там будут такие, какие надо местным властям, — считает Орешкин. — Идеальных выборов не бывает. Но попытаться сделать почестнее и получше, чем во времена Чурова, Памфилова очень хочет.