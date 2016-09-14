Глава "Левада-Центра": Нас давят – и всё

Директор Левада-Центра Лев Гудков рассказал Sobesednik.ru о том, почему организация может прекратить свое существование.

5 сентября Мин­юст признал иноагентом независимый аналитический центр Юрия Левады, что поставило существование центра под угрозу.

– Проверки происходят регулярно. Почему сейчас вас признали иноагентом? Попытка дискредитировать исследования центра перед выборами?

– Мы стали еще одной жертвой общей репрессивной кампании, которая идет начиная с 2015 года. В ответ на массовые демонстрации протеста, рост недовольства среднего класса и ухудшение экономической ситуации в стране власти пытаются взять под контроль все влиятельные и независимые центры и организации. Поправки в закон о НКО, которые были приняты в июне, стали подспорьем для административного произвола. Теперь можно придраться к любой организации, которая получает иностранные гранты и финансирование.

Думаю, что выборы лишь катализировали процесс, но не стали причиной. Есть у наших властей страх перед «цветными революциями» и прочей «заразой». Против всего этого люди с ограниченным интеллектуальным горизонтом применяют привычные для силовиков (не по форме, а по сути) методы: «давить – и всё».

– Признание иноагентом совсем не означает, что ваш центр закрывают. Как это может помешать вашей работе?

– Признание иноагентом создает кучу проблем общественным организациям. Для благотворительных, экологических и прочих фондов это участившиеся проверки. Но нас, организацию, которая занимается массовыми опросами, ведет к полному параличу: люди просто будут отказываться от участия в опросах. Это вы не видите ничего страшного в иностранном финансировании, а почти 2/3 населения живет в сельской местности и в малых городах, где до сих пор живы советские и антизападные настроения.

– Вы уже успели прочувствовать напряженность?

– В первый день – да: наши отделения оказались в ступоре и не знали, как себя вести. Но потом вроде пришли в себя и, наоборот, начали поддерживать, некоторые даже сказали, что готовы работать бесплатно. Но дальше будет хуже. Последствия будут идти по нарастающей. Мы не готовы признать себя иноагентами и будем оспаривать решение Минюста в суде.

– Верите, что сможете опротестовать?

– (немного подумав.) Без комментариев.