Политика
Источник: Дождь
16:48, 09 Сентября 2016 Версия для печати

Касьянова и ПАРНАС обвинили в экстремизме после теледебатов

Партия «Гражданская платформа» подала в Верховный суд жалобу на ПАРНАС в связи с экстремистскими заявлениями.

Как сообщает телеканал «Дождь», Верховный суд РФ возбудил административное дело в отношении партии ПАРНАС после обвинений в экстремистских заявлениях.

Исковое заявление в суд подали члены партии «Гражданская платформа», которые обвиняют ПАРНАС в том, что три первых номера федерального списка партии позволили себе заявления экстремистского характера.

В частности, конкуренты по предвыборной гонке обвинили главу партии, бывшего премьер-министра РФ Михаила Касьянова в том, что в ходе теледебатов он «заведомо ложно обвинил президента Путина в содействии Башару Ассада в применении им химического оружия против гражданского населения Сирии».

Кроме того, «Гражданская платформа» предъявила обвинения другому кандидату от ПАРНАСа Андрею Зубову. Его слова о «наследниках большевиков — "путинистах", захвативших власть» были расценены «Гражданской платформой» как высказывания, возбуждающие ненависть и социальную вражду.

В исковом заявлении упоминается и Вячеслав Мальцев, которого обвиняют из-за его призыва «тряхнуть Россию», а также «шатнуть» страну. Заявители считают, что это нужно расценивать как «призыв к насильственному свержению конституционного строя в стране».

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