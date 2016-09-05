Пакет Яровой пахнет грандиозным распилом?

Реализацию «закона Яровой» наполовину оплатят россияне, а деньги «распилят» чиновники, считает эксперт Sobesednik.ru.

Корпорация «Ростех» оценила исполнение так называемых «законов Яровой» в 10,3 млрд рублей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на предварительные подсчеты компании, находящиеся в приложении к письму врио гендиректора «Ростеха» Владимира Артякова министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

Как следует из документа, часть суммы в 4,8 млрд рублей можно будет оплатить за счет госпрограммы при наличии софинансирования в размере 50%. Особо подчеркивается, что никакой конкретной госпрограммы на данный момент не существует — это лишь один из вариантов финансирования в рамках долгосрочного госзаказа.

Согласно расчетам, все необходимые работы делятся на пять типов. Первый — это разработка отечественных серверов (этим сможет заняться «Микрон» и «Ангстрем-Т» за 7,15 млрд рублей, поскольку отечественных модулей памяти нет). Необходимы также сетевое оборудование, которое могут обеспечить Kraftway или «дочка» «Ростеха» за 1,35 млрд рублей, локализация систем хранения (дисковых полок — 300 млн рублей, контроллеров — 450 млн рублей). Рабочие места пользователя будут разработаны на базе процессора «Эльбрус» за 300 млн рублей, прикладное ПО создаст НЦИ (на это уйдет 650 млн рублей). Как рассказал представитель корпорации, для создания единой системы можно использовать ресурсы и оборудование любых российских производителей. По его словам, исполнение закона в разы дешевле суммы, которая встречалась в СМИ (2,2 трлн рублей), однако точную стоимость определить пока нельзя из-за отсутствия технического задания.

Sobesednik.ru попытался выяснить, кто же будет оплачивать остальные 50% (5,2 млрд рублей) — неужели мы с вами, простые россияне?

— Мы с вами будем платить в любом случае, потому что деньги будут выделяться из наших налогов, — убежден руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников. — Корпорация «Ростех» носит характер разнообразный по форме собственности, но в принципе мы можем говорить, что это гигантская госкомпания, выполняющая спецзадачи государства. Деятельность корпорации финансируется из денег налогоплательщиков. Соответственно, все эти придумки Яровой оплачиваются гражданами. Более того — оплачивается слежка за самими собой! За свои же деньги! Никто их, естественно, при этом не спрашивает. Была еще новость о том, что, возможно, пенсионные накопления россиян, которые уже когда-то направляли на присоединение Крыма, направят частично на осуществление «пакета Яровой». Это, конечно, вверх государственного цинизма по отношению к своим гражданам. Фактически происходит изъятие частных денег и направление их на комплементацию закона, который является жестко репрессивным. Это какая-то фантастика!

Андрей Колесников Фото: Стоп-кадр YouTube

— 10,3 млрд — сумма огромная. Будет ли «распил»?

— Любую сумму можно «распилить». Конечно, что-то осядет в чьих-то счетах. Мы с вами знаем, какую роль играют приближенные к Путину олигархи в реконструировании полугосударственных-получастных систем. В данном случае «Ростех» — это структура, которая очень похожа на отношение Ротенбергов к системе «Платон». Они, конечно, немножко разные, не синонимичные, тем не менее это все очень близко. Почему-то осуществление таких проектов отдается в руки олигархов из внутреннего круга президента. Согласитесь, это ведь что-то означает. На этом делается бизнес.

— А поднимутся тарифы на интернет и мобильные услуги?

— Безусловно, повысится цена на мобильную связь и все то, что с этим связано. Соответственно, это внесет в свой вклад в потребительскую инфляцию, так как мобильная связь сейчас стала частью повседневной жизни миллионов и миллионов людей. Что касается других последствий, то напрямую это не повлияет на состояние кошельков, потому что все равно налоги собираются, все равно сборы уходят государству... Самое страшное уже произошло! Пенсионные накопления уже заморожены. Уже государство может распоряжаться ими так, как захочет. Одно дело — если оно направило бы их на социальные программы, это куда ни шло... А вот, если оно помогает тем самым одному из крупнейших путинских олигархов — Чемезову (главе «Ростеха»), то это уже вверх цинизма! Это, повторюсь, просто абсолютная фантастика!

— Многие эксперты говорят, что этот «пакет Яровой» — утопия, слишком дорогостоящий проект. Потянет ли государство столь большие траты?

— Уже после принятия закона у государства не возникло никаких сомнений, что он будет реализован, несмотря на сопротивление и крики участников рынка. Раз сказали «будет реализовано», значит, будет реализовано! Государству денег мало, оно само жалуется, что их нет, негде взять, и ищет все новые возможности их раздобыть. То нефтяников заново обложит, то курортный налог хотят ввести — лишь бы любой ценой вытянуть копейку из бизнеса или с обычных граждан. Безусловно, будут проводить все это в жизнь и находить деньги. Деньги брать неоткуда, поэтому возьмут, повторяюсь, из пенсионных накоплений, направят их еще на что-нибудь. Понадобится бомбардировщик, например, значит, построят бомбардировщик!

— Есть ли подобные законы в других странах? Например, в США, Великобритании, Китае, Индии?

— Наше законодательство всегда ссылается на зарубежный опыт, в частности на закон об «иностранных агентах». Зарубежный опыт, несомненно, есть. Но в законы в нормальных демократических странах вкладывается иной смысл. Наш опыт скорее опыт авторитарных стран. Это наше российское «ноу-хау» с элементами существенного нашего особого пути, — заключил эксперт.

Напомним, «закон Яровой», подписанный 7 июля, обязывает операторов с 1 июля 2018 года хранить до полугода весь трафик клиентов, включая записи разговоров. При этом сведения о самих фактах передачи информации необходимо будет хранить в течение трех лет, что требует больших капиталовложений — в августе эта сумма оценивалась в размере 10 трлн рублей.