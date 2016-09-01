Почему рейтинг "Единой России" стремительно падает?

По мнению эксперта Sobesednik.ru, на рейтинге партии власти сказались непопулярные высказывания лидера Дмитрия Медведева.

За три недели до голосования рейтинг партии «Единая Россия» и ее председателя Дмитрия Медведева упал. Как показывает опрос «Левада-центра», доля россиян, готовых проголосовать за «Единую Россию» на выборах, уменьшилась с 39% до 31%. Среди тех, кто точно пойдет на выборы и решил, за кого отдаст голос, за единороссов готовы проголосовать 50%.

Вместе с рейтингом правящей партии снизился и рейтинг ее председателя — политику Дмитрия Медведева одобряют 48% опрошенных, тогда как раньше — 55%. Рейтинг Владимира Путина остался без изменений — его поддерживают 82%.

По мнению специалистов ВЦИОМ, снижение рейтинга правящей партии объясняется тем, что избиратели начали знакомиться с другими партиями.

— Я в принципе не удивлен, — прокомментировал ситуацию директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. — Мы проводили разные исследования, в том числе и регионах. Рейтинг «Единой России» начал падать с марта 2016 года. Возьмем в качестве примера Подмосковье. Еще в феврале в этом регионе рейтинг партии составлял около 60%, в марте — уже 55%, в мае — 50%, в августе — в некоторых районах и вовсе ниже 30%. Чем ближе к Москве, тем рейтинг становится ниже. С чем это связано? В больших городах — большая конкуренция, в том числе и [между партиями] либерального толка, которые являются основными оппонентами «Единой России». В регионах ситуация немного другая. Мы недавно зафиксировали: люди, которые ограничены в доступе к информации, больше симпатизируют «ЕР».

— Падает также и рейтинг Дмитрия Медведева. Это может быть как-то связано с его высказываниями типа «Денег нет, но вы держитесь!»?

— Безусловно! Народ это очень негативно воспринял. Люди были сильно возмущены, а некоторые даже оскорблены. Это сразу ударило по популярности «ЕР». Добавьте сюда еще и скандал с учителями, когда Медведев посоветовал недовольным своими зарплатами педагогам «переквалифицироваться» в бизнесмены. Все эти отставки, например министра образования и прочие — это попытка хоть как-то поправить ошибки лидера партии, который немножко оторвался от интересов народа.

Илья Гращенков Фото: архив редакции

— Правильно ли получается, что сама по себе предвыборная стратегия партии не работает, а что-либо действует, только если «приладиться» к Путину?

— Что касается стратегии, то единороссы позиционируют себя как левоцентристская партия, которая якобы не ничего обещает, не выдвигает громких лозунгов, а реально работает во благо народа. В чем их ошибка? Плохо была разработана технологическая кампания — я имею в виду рекламу, баннеры, использование «паровозов»... Какой, например, из Сергея Собянина «паровоз»? Его не любят в столичном регионе. Использование губернаторов во многих регионах тоже ошибочно было воспринято населением. Люди додумались, что губернатор не уйдет в Госдуму. Плюс единороссы рано начали предвыборную кампанию. Во время праймериз была куча скандалов на Урале, в Приморье, где «вышибли» очень многих популярных кандидатов. Все это не играет на руку... И когда они это поняли, пытаются прикоснуться к Путину. В предвыборной агитации используются цитаты Путина, призывы типа «Доверься президенту!» и так далее. Но эффект получился обратный, то есть пропаганда убедила, что «Единая Россия» и президент разные вещи.

— До выборов осталось совсем мало времени. Может как-то ситуация выровняться? И какие результаты вы ожидаете от «Единой России» на выборах?

— Я считаю, что рейтинг у единороссов будет падать, причем с каждым днем. Идет нешуточная борьба за каждого избирателя. Если все партии до последнего экономили свой бюджет, то за последний месяц сильно активизировались. Каждый день до выборов они увеличивают свое присутствие (партий 14, но реально агитацию ведут семь). А что касается цифр, то, на мой взгляд, результаты выборов будут такими: в проблемных районах, как Москва, Санкт-Петербург, Урал, Центральная Россия, Приморье, единороссы наберут 35% голосов избирателей, в Подмосковье — 35–40%, а в целом по России — чуть-чуть не дотянут до 50%. Скорее это будет 45%. Впрочем, у единороссов есть надежда — это Кавказ и национальные республики.