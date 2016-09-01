Ольга Сабурова: Дебаты подхватили от ПАРНАСа "триппер"

Колумнист Sobesednik.ru Ольга Сабурова понаблюдала за предвыборными теледебатами кандидатов в депутаты Госдумы РФ.

Первая неделя теледебатов показала: дебатов нет и вряд ли будут. И этот абсурд признают все их участники.

Кандидаты в депутаты не понимают, куда они пришли. Им думается, что, стоя за трибункой федерального канала, они агитируют в каком-нибудь провинциальном ДК – перед согласной публикой, с вылизанными текстами и прикормленными модераторами. Добрая половина этих серых пиджаков и юбок не умеют держаться перед камерой, элементарно считать отведенное им время, а то и вовсе бубнят по бумажке.

И эта ситуация, увы, устраивает всех. Кандидаты отчитались перед партиями, что наобещали стране с три короба, телеканалы – перед ЦИКом, что провели «дебаты». Пользы нам от всего этого – как от козла м­олока.

Ольга Сабурова Фото: Sobesednik.ru

– Мне бы очень хотелось подискутировать... если будет такая возможность, – с издевкой обращается к ведущему «России 24» Юрию Богданову лидер «Зеленых» Олег Митволь. – Потому что в законодательстве она есть.

– Это не предусмотрено нашим сегодняшним форматом, – поморщившись, отвечает ведущий.

Самое важное, что все-таки происходит в ходе нынешних «дебатов» – десакрализация власти ПАРНАСом. Михаил Касьянов линчует президента за издевательский ответ на прямой линии. Сельский житель пожаловался на невозможность ездить на машине по разбитой дороге, а лидер лишь ухмыльнулся: «Зачем вам машина, если дорог нет?» Ведущий в рекламной паузе оправился от нокдауна и рапортовал: мол, мы проверили, не было такого ответа. Мы перепроверили. В 2014 году такой ответ был.

Можно только догадываться, что ждет ПАРНАС после выборов, но сейчас даже кремлевские телекураторы не могут заткнуть рот Вячеславу Мальцеву, который произносит антиконституционные в общем вещи. То говорит, что «путинщина – триппер, который можно вылечить». То предлагает посадить царя, который не знает/не мешает/способствует тому, что творится в стране, в дурдом/в тюрьму/на кол. Договаривается до того, что «в России всего две партии – за и против Путина. Другие, мол, прямо или опосредованно поддерживают ВВП и «ЕдРо». А он – Мальцев – крутой, он требует импичмента. Хотя сам был одним из основателей «Единой России». И еще много чего натворил в Саратове. О чем напомнил, рискуя получить промеж глаз, тот же Митволь.

В политике нельзя сохранить безупречную репутацию. Но можно хотя бы постараться не выглядеть примитивной, заигрывающей, борющейся за клиента-избирателя девкой, предлагающей притормозить возле себя у обочины? То есть поставить галочку в соответствующей графе.